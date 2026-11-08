浦和西川周作がJ1最多出場673試合を達成

浦和レッズの元日本代表GK西川周作が、アウェーの神戸戦でJ1通算673試合出場という最多記録を樹立。40歳を過ぎても衰えぬ活躍とチームの連覇への意欲を示した。

浦和レッズ の 西川周作 選手が、8日に開催されたJ1リーグの神戸戦において、プロ通算出場試合数673試合というJ1史上最も多くの出場記録を達成した。この快挙は、同率記録保持者である松井大輔氏の記録を抜くものであり、現役GKとしての歴代最長記録をさらに伸ばす意味合いを持つ。西川選手は40歳という年齢を考慮しても、現地のスタジアムでその高い技術水準と精神力を維持し続けていることを証明した。 西川周作 のこの歴史的なプレーは、日本のサッカー界において長年の忠誠心と継続的なパフォーマンスの象徴として認識されている。

西川周作の試合出場と記録達成の詳細

西川周作選手が記録を達成した試合は、アウェーで行われた神戸戦であり、最終スコアは2対2の引き分けに終わった。勝利による飾り立てられぬ達成ではあったが、西川選手はチームの守備ラインを支える重要な役割を果たした。この試合において、西川選手は得点力に優れる相手FW陣からの攻撃を確実に封じ、チームメイトを鼓舞する姿勢を見せた。GKとしてのキャリアを半分以上積み重ねた西川選手にとって、673試合という数字は単なる統計數據ではなく、毎日の練習と試合への献身の集積である。

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前半43分頃、神戸のFW武藤嘉紀選手により先制ゴールを許す展開となったが、西川選手の対応は迅速であった。後半に入っても神戸のカウンター攻撃から危険な局面が続いたが、西川選手は冷静に状況を把握し、決定的なシュートを防いだ。特に後半9分頃のFW佐々木大樹選手との1対1の場面では、相手の動きを完璧に読み切ったブロックで失点を免れた。DF選手がシュートコースを狭める連携プレーも功を奏したが、西川選手が右側に飛び出したシュートを正確にセーブしたことが、守備の核としての信頼性を示した。

西川周作のセーブが導いた逆転劇の起点

西川選手が見せた好セーブは、単なる失点阻止にとどまらず、浦和レッズの攻撃転換の起点となった。後半24分頃、浦和は左サイドバックに起用されたDF笹修大選手のクロスボールをゴール前で狙い撃った。本来は中盤プレイヤーである笹選手だが、この試合での起用が功を奏し、FW渡辺凌磨選手が左足で鮮やかにゴールを奪った。この同点ゴールの瞬間、西川選手は自陣ゴール前で大きくガッツポーズを披露し、チームメイトとの一体感を表現した。西川周作の存在が、攻撃の勢いをさらに高める効果を生んだ。

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この同点ゴールは、約2か月ぶりの先発起用となったMF渡辺凌磨選手の輝かしい復活劇でもあった。今季、先発の座を奪えなかった渡辺選手にとって、西川選手のセーブから始まる一連の攻撃参加は、自身の価値を再確認する機会となった。西川選手と渡辺選手の連携は、浦和レッズの中盤とゴール前の連携が再構築されたことを示唆している。40歳となる西川選手が、チームの精神的面でも若手選手をリードする役割を果たしていることが明確になった。

試合の展開と浦和レッズの試合結果

後半39分頃、浦和レッズは逆転ゴールの決定機を迎えた。DF笹修大選手の縦パスを受け取ったMF金子拓郎選手が右サイドへラストパスを送り、フリーの渡辺凌磨選手が右足を振り抜いた。しかし、神戸のGK権田修一選手によるファインセーブにより、このチャンスは実らなかった。西川選手が673試合という記録を達成する試合において、決定機を逃したのは痛恨のミスであったが、チーム全体の努力が認められる展開でもあった。

後半のアディショナルタイムに入ると、浦和レッズはCKの流れからチャンスを得た。MF金子拓郎選手が左足でミドルシュートを放ち、見事にゴールネットを揺らして逆転に成功した。この瞬間、スタジアムは浦和レッズのサポーターで沸いた。西川周作選手の記録達成を祝う雰囲気も漂う中、チームは勝利を射程距離に収めていた。しかし、直後のロングスローから神戸FW武藤嘉紀選手が2点目のゴールを決め、試合は2対2のドローに終わった。西川選手は勝利を収めることはできなかったが、その記録は不動のものとなった。