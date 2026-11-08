浦和レッズ西川周作がJ1最多出場673試合を達成し歴代単独1位に

浦和レッズの守護神・西川周作がJ1リーグ歴代単独最多となる673試合出場を記録し、遠藤保仁氏の従来の記録を更新した。40歳での快挙とその裏にある熱い想いとは。

浦和レッズ ゴールキーパーの 西川周作 は、神戸戦においてJ1リーグ歴代単独最多となる673試合出場を達成した。この記録は、元日本代表MF 遠藤保仁 氏が持っていた従来記録を上回るもので、西川にとってのプロサッカー人生22年目で打ち立てた金字塔である。大分時代である2005年にプロデビューしてから、40歳を迎えた今もなお、チームの守護神としてゴールを守り続けている。

J1史上最多673試合出場という歴史的快挙

西川周作が達成した673試合出場という数字は、日本のトップリーグにおけるゴールキーパーとしての耐久性と一貫性を象徴するものである。彼は1986年6月18日生まれで、大分県出身の選手である。大分の下部組織からトップチームへ昇格し、その後広島を経て、2014年から浦和レッズでプレーを続けている。この記録は、彼のキャリア全体の持続可能性と、トップレベルでの継続的な高いパフォーマンス水準を示す明確な証拠となっている。

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この歴史的な記録は、単なる数字の羅列ではなく、22年間にわたる徹底したプロ意識と肉体管理の賜物である。国内3大タイトルに加え、アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）を2度制覇するなど、数々のタイトル獲得に貢献してきた経緯がある。また、J1ベストイレブンにも6度選出されており、その実力は国内外で高く評価されている。

勝ち点3逃した悔しさと祝福された瞬間の葛藤

記念すべき試合の結果は2対2の引き分けであり、西川は勝利こそ逃したが、その瞬間の喜びよりも試合の展開を優先させた。2対1とリードしていた後半の追加タイムに追いつかれ、勝ち点3を手放した悔しさを最初に口にした。彼は「勝ちきれなかったという悔しさがある」と述べ、自身の節目を勝利で飾れなかった遗憾を強調した。この発言は、彼が常に結果とチームの勝利を最優先思考であることを如実に示している。

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一方で、周囲から寄せられる称賛に対しては、率直な感謝の気持ちを抱いていることも明かした。彼は「僕の中ではいつも通りの1試合と思いながら試合に挑もうとしたけど、本当にたくさんの方の応援もあって、多少意識してしまっている自分がいた」と振り返り、ファンの支援が自身の原動力となっていることを感謝の言葉で伝えた。試合終了後、好セーブをした際にはスタジアムが「西川」コールで湧き上がったが、彼自身はその熱狂を謙虚に受け止めている。

本田圭佑や長友佑都との同期生たちが持つ刺激

西川周作にとって、同世代のライバルたちが国内外で戦っている姿は、自身のモチベーションを高める大きなエネルギー源となっている。特に、元日本代表の長友佑都や本田圭佑といった86年世代の選手たちが、現役で活躍し続けていることは、彼にとって絶好の刺激だ。長友佑都は以前、「とがってなんぼ」という言葉を西川に残しており、その言葉は今でも西川の心に残っているという。

彼は「自分もそういった存在でありたい」と語り、四十路（40代）を迎えても、サッカー人生の第二章として新たな気持ちでプロ生活を送る意志を示した。国内外でトップレベルの競争に身を置く同期たちの存在は、彼が現状に満足することなく、さらに上を目指すための重要な対照軸となっている。この競争環境が、40歳という年齢にもかかわらず、彼がなおも最前線でゴールを守り続ける原動力となっているのである。

原点への回帰と浦和レッズでタイトルを目指す未来

西川周作の原点は、子どもの頃の家庭生活にあった。家族との買い物に行く際にもネットに入ったサッカーボールを蹴り、毎日汚れを拭いてから一緒に布団に入って寝るという、サッカー一筋の少年時代を送っていた。小学生時代に地元で盛んだったわんぱく相撲に誘われることもありましたが、彼はその誘いを振り切り、サッカーへの情熱を一貫して貫いてきた。この幼少期の経験が、今の彼の精神性の基盤を形成している。

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現在、西川が抱く最大の夢は明確だ。浦和レッズでリーグタイトルを取り、浦和の街でパレードを行うことである。彼は「浦和の街でパレードするのが僕の1つの夢」と断言し、チームを救い続けてきた背番号1として、さらに上を目指す挑戦を続けていく意向を示した。プロ生活22年目においても、試合前の緊張感を忘れない姿勢は健在で、ネガティブな考えを排除し、ポジティブな言葉を自分に言い聞かせるルーティンを実践している。

国際Aマッチでは31試合に出場し、05年ワールドユース（現U-20W杯）、08年北京五輪、14年W杯ブラジル大会など、国内外の主要大会で日本代表のゴールを守ってきた実績を持つ。身長183センチ、体重81キロという肉体条件下で、長年にわたるトップレベルでの活躍は、彼の並外れたプロ意識と技術を証明している。浦和レッズにおけるタイトル獲得への挑戦は、まだ終わりを迎えていない。

【保坂果那】

◆西川周作（にしかわ・しゅうさく）1986年（昭61）6月18日生まれ、大分県出身。大分の下部組織からトップ昇格し、大分、広島をへて14年から浦和。J1ベストイレブン6度選出。国内3大タイトルに加え、アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）も2度制覇。05年ワールドユース（現U－20W杯）、08年北京五輪、14年W杯ブラジル大会に出場。国際Aマッチ31試合。183センチ、81キロ。