浦和の高校球児たちは、春を迎え自信をもってプレーする！

浦和・県浦和の球児たちが SUMMER JAMMERに躓いてる様子を伝えています。

高校野球に打つ磨き球児たちは、進学と練習の両立を追求していましたが、この夏、浦和の球児たちは脳を洗剪し、白球を追う道に躓きました。 県浦和の主体性は、春季埼玉大会で本庄第一にサヨナラ勝ちで、60年ぶりに夏のシード権を手に入れ、3回戦での強豪・浦和学院との対戦では敗戦しましたが、善戦。

主将の尾崎慎之助捕手（3年）は「進学校で見ないうまい頭脳を持っているのが僕らの1番の財産」と自信を見せ、練習を教訓の底に自主性を重んじ“練習長”を務め、毎日の自主学習と一緒に、選手同士で意見を出しブラッシュアップ。 秋2回戦は敗退も手応えをつけました。 今回の冬の練習では、w以後のウェイトの時間を30分を削り、参加時間を飲み込みながら、個人練習や個人陣練習efア pataった。36歳の丸中健嗣監督の軌道修正も、選手たちの成長を後押しさせました。 しかし、常にチャレンジャーの精神を持って挑めば、真の力は生まれ、ウエートも体が大きく成長。

今年の夏には優勝したいという目標も口にしました。 将来の夢に向かって、春を迎え、自信を持ち、プレーする姿があった。 この冬の期間後、選手たちが口にした目標は「今年の夏は優勝したい」だった。 今年、優勝はまだ実現しておりませんが、年齢では高校中学生選手。 működőの希望があることが誇りに思わされました。

彼らたちは、自分の努力で成果を上げた。 世界に継承したい浦高の風土を、自分たちの力と汗で築いていきたい、と私は思っています。 スポーツだけでなく、学業においても、努力金のことを忘れないでください





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

浦和、進学校球児、練習量、自主性、選手力、優勝希望、継承したい風土、努力金のことを忘れないで

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Summer Game Fest主催者、“E3キラー”との呼び名に対して「E3は自滅だった」と語る。実現しなかった“人気ゲームイベント共存への道” - AUTOMATON「Summer Game Fest」の主催者が、E3の現況について自身の考えや想いを述べる一幕があった。特に「Summer Game FestがE3を逆境に追い込んだのではないか」といったユーザー見解については真っ向から否定している。

Read more »

“ちいかわ縁日”が「お台場冒険王 2023 SUMMER SPLASH！」に登場！ メインビジュアルも解禁フジテレビが開催する夏の大型リアルイベント「お台場冒険王 2023 SUMMER SPLASH！」に、TVアニメ「ちいかわ」のブース“ちいかわ縁日”が登場する。「お台場冒険王 2023 SUMMER SPLASH！」の開催期間は7月22日から8月27日まで。

Read more »

いれいす、わちゃわちゃ全開のツアーファイナル！ １０・９に超重大発表…もしかして「アレ」！？ : スポーツ報知ネット発の６人組歌い手グループ「いれいす」が８月２５日、東京・江東区有明の東京ガーデンシアターで「いれいす Ｓｕｍｍｅｒ Ｔｏｕｒ ２０２３『えびばでぃ ― 夏 ― Ｓｕｍｍｅｒ ！！』」ファイナル

Read more »

Summer 2024 UNIQLO x Marimekko Limited-Edition Collection Joyful Summer Picnic 2024年5月10日（金）発売Summer 2024 UNIQLO x Marimekko Limited-Edition Collection Joyful Summer Picnic 2024年5月10日（金）発売 株式会社ユニクロのプレスリリース

Read more »

Summer Eyeバンドツアー閉幕、夏目知幸は“三九”歳に（ライブレポート / 写真14枚）Summer Eyeのバンドセットツアー「Summer Eye Sound Syndicate 2024 EARLY SUMMER TOUR『予感』」の東京公演が6月12日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催された。

Read more »

2025年春アニメ『Summer Pockets』配信サブスク情報まとめ！【アニメイトタイムズ】2025年より放送がスタートしたTVアニメ『Summer Pockets』。TVの放送ではなく、配信やサブスクリプションサービスで作品を楽しもうと思っている方も多いはず。本稿では、2025年春アニメの中でも話題の『Summer Pockets』の配信、サブスク情報をまとめてご紹介しま...

Read more »