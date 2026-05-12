浦和、J1の招へいで監督を獲得…曺貴裁監督に注目

浦和が秋春制に移行する26‒27年シーズンに向けて、新監督として曺貴裁（チョウ・キジェ）監督57歳の招へいに動いていることが分かった。浦和、今季途中にマチェイ・スコルジャ監督54歳の解任を行い、田中達也暫定監督43歳の監督の下で現在は4連勝中の状況。

浦和が秋春制に移行する26‒27年シーズンに向けて監督として 曺貴裁（チョウ・キジェ） 監督57歳の 招へい に動いていることが分かった。 浦和、今季途中にマチェイ・スコルジャ監督54歳の解任を行い、田中達也暫定監督43歳の監督の下で現在は4連勝中の状況。

しかし、曺監督への請負で白羽の矢を立てた。2006年のリーグ優勝を最後に、浦和はJ1のタイトルから遠ざかる。 スコルジャ監督の下でハイプレスを導入した攻撃的なスタイルを目指したところ、結果にはつながらず低迷。 同監督をシーズン途中に解任した際、浦和の田口誠代表取締役社長は「やはり、もうちょっと厳しさが必要じゃないか」とPitch内外でチームの規律が乱れていることを問題視。 来季はJリーグ経験のある指導者を国内外からリサーチする意向を示している。

曺監督は現役時代、浦和で2年間プレー。 監督としては、攻守にわたってアグレッシブに走り、戦うチーム作りを得意とする。 湘南時代の19年には、パワハラ問題で日本サッカー協会より公認S級コーチライセンスの1年間停止処分を受けた。 しかし、故郷の京都で再スタートを切り、長くJ2に低迷したクラブをJ1昇格に導き、さらに昨季は優勝争いの末に3位というクラブ史上最高成績を残すなど、手腕を発揮してきた。

田中暫定監督は来季、浦和Ｕ−２１（21歳以下チーム）の監督に就任する予定。 ★曺貴裁（チョウ・キジェ）★：1969年1月16日、京都府生まれ57歳。 洛北高から早大を経て、91年に日立製作所サッカー部に入団。 JリーグではDFとして柏―浦和―神戸でプレー。

引退後は湘南の下部組織の指導を経て、12年にトップチームの監督就任。18年にはルヴァン杯で初優勝。19年途中に湘南を退任。20年は流通経大でコーチを務め、21年に当時J2京都の監督に就任し、12年ぶりのJ1復帰に導いた。 昨季はJ1で3位と躍進





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浦和 J1 監督 曺貴裁（チョウ・キジェ） 招へい

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