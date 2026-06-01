浜松開誠館、決勝でMF日下の活躍により優勝 青嶋監督「中継役」評価に応える

静岡県大会決勝で浜松開誠館が磐田東高を破り、インターハイ出場を決めた。ボランチで起用されたMF日下がゲームコントロールと声でチームを牽引。青嶋監督は「中継役」と評し、マン・オブ・ザ・マッチに選出。日下は「角度に入ってチャンスメイク」と意気込む。

静岡県 高校サッカー 大会の決勝が行われ、 浜松開誠館 が磐田東高を破り、 インターハイ 出場を決めた。 試合は終始、 浜松開誠館 が中盤を制し、ボールを保持しながら攻守のバランスを保つサッカーで相手を圧倒。

特にMF日下のプレーが目立ち、ゲームコントロールと声でチームを盛り上げ、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。 青嶋文明監督は日下を「中継役」と評価し、その役割を十分に果たしたと称賛した。 日下は「自分はとりあえずボールを持ったら前にチャンスメイクすることが得意」と語り、常に角度に入り、相手の守備を撹乱する動きを見せた。 また、声出しでチームの雰囲気を明るく保ち、終盤まで走り続けた。

浜松開誠館は「攻守一体」「闘う、走る、粘る」を特長とし、80分間ゲームの連戦でも体力を消耗させず、相手よりも中盤を活用してゲームをコントロールする戦術を実行。 日下は普段トップ下でプレーしているが、この日はボランチとして出場。 役割をしっかりこなし、チャンスメイクに貢献した。 試合後、日下は「ラストのインターハイになるので、楽しくチームとしてやりたい」と述べ、明るく元気にプレーすることを心がけたと話した。

決勝でも「角度に入って、色々なところからチャンスメイクして、アシストや得点を増やしたい」と意気込み、チームの精神的支柱としての役割も果たした。 青嶋監督も「明るく、楽しく」という方針を浸透させ、チーム全体の一体感を強調。 日下の声出しとリーダーシップが、激しい試合の中でチームを落ち着かせ、最終的な勝利につながった。 浜松開誠館はこの勝利でインターハイに出場し、更なる上位進出を目指す。

日下を中心とした攻守のバランスと、声によるチームメイトへの鼓舞が、今後の大会でも鍵となりそうだ





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