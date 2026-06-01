浜松開誠館、決勝進出を果たす

浜松開誠館は磐田東と対戦し、PK戦を勝ち抜いて決勝進出を果たした。

だが、これをGK松浦がファインセーブ。 するとその流れの攻撃から同点ゴールをもぎ取る。 DFラインからボールを動かし、右SB志賀が縦パス。 これで森下が右のポケットへ抜け出すと、縦への仕掛けからマイナスのラストパスを通す。

これに左SB大石走り込み、左足ダイレクトでシュート。 青嶋監督が「まだ弱みを見せることがあり、強気でプレーしないとサッカー楽しめないと思うんで、そこはもうちょっと今日のゴールで自信に変えてくれれば」と期待するDFのファインゴールによって1-1になった。 直後に磐田東も3枚替え。 FW黒田悠斗2年、FW掛井陸2年、MF湯川銀二郎3年を投入し、その5分後にはMF大瀧智尋3年を送り出した。

一気に逆転を狙う浜松開誠館は日下の裏抜けを起点とした攻撃から志賀が右足ミドル。 また、古橋の展開などからサイド攻撃を繰り出す。 そしてセットプレーを増加。 だが、ゴール前で粘る磐田東DF陣にボールをかき出されて得点することができない。

だが、浜松開誠館はアディショナルタイムにピンチがあったものの、古橋がシュートブロック。 そして、DF中ノ瀬令旺3年を投入して迎えたPK戦で勝ち切った。 PK戦は磐田東DF粟井の負傷のため、10人対10人での戦いになった。 その2人目、先攻・浜松開誠館のシュートを磐田東GK小澤がストップ。

だが、磐田東は3人目と4人目のシュートがいずれも枠上へ外れてしまう。 浜松開誠館は決めれば勝利の5人目・礒部が右足で成功。 決勝進出を果たした





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浜松開誠館 磐田東 PK戦 決勝進出

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