ベストセラー「家族という病」の続編「極上の孤独」が累計27万部を突破。浜村淳氏がイチローら著名人を例に、孤独を男の魅力とする姿勢を解説。

作家の 浜村淳 氏によるエッセイ集「 極上の孤独 」が累計発行部数27万部を突破した。この書籍は、60万部を超すベストセラー「 家族という病 」に続く第2弾として 幻冬舎新書 から刊行された。

「孤独」という言葉には、一般的にネガティブなイメージが付きまとう。浜村氏は、女優の大原麗子氏が「一人で大原麗子さんが亡くなってかわいそう」と語った事例を引き合いに出し、死に至るまで一人であることは当然の過程であると指摘する。人はもともと一人で作られ、一人となるものであり、そこに本来、悪い印象は存在しないという根本的な主張を展開している。

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イチロー中田英寿が証明する静寂の魅力

「極上の孤独」では、野球のイチロー、野茂英雄、サッカーの中田英寿といった、静けさを漂わせる男性選手たちを例に挙げている。浜村氏は、孤独を知る者は美しく、孤独が男の魅力を作ると綴っている。群れるのではなく、一人でいることの本質的な価値を、これらの著名なスポーツ選手の実績を通じて読み解いている。

さらに、映画俳優の高倉健や、渥美清が演じた寅さんも、一人の姿が美しかった例として挙げられている。すてきな人はみんな孤独であり、群れてはいけないという持論が、具体的な文化的アイコンを通じて提示されている。浜村氏の視点では、孤独は卑屈な状態ではなく、洗練された男性らしさの源泉として捉えられている。

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結核療養と蜘蛛から学んだ「待つ」技術

浜村氏自身の幼少期は、常に一人でいる時間が多かった。戦時中の小学2年生からの2年間、結核療養のために奈良の旅館へ疎開した経験がある。ベッドの代わりに卓球台の上に寝かされ、天井の雲の形が変化するのを眺めて退屈を紛らわした。この時、クモがアッという間に巣を作り、獲物が現れるのを待ってパクリと食らいつく様を目撃した。

恋愛でも仕事でも、こうと決めたら目を離さず、相手が近づいてくるのを待つ。この「待つ」という行為の重要性を、浜村氏はクモから学んだと振り返っている。静かに、しかし確実に目標を捉える姿勢は、後の彼の人柄や作品の世界観にも色濃く反映されていると考えられる。

書斎の文学が育んだ豊かな妄想世界

父親が陸軍将校であったため、2、3年ごとに転勤があり、常に転校生としての生活を送った。別れるのが悲しいという理由で、浜村氏は友だちは作らなくなった。同年代と遊ぶこともなく、父の書斎にあった芥川龍之介や太宰治の小説を読んで、妄想を膨らませることで心を満たしていった。この孤高の時間が、後に彼が「孤独」の重要性を説く基盤となった。

「家族という病」が60万部、「極上の孤独」が27万部という販売実績は、現代社会における孤立や個人主義の受容度を示している。浜村氏は、孤独を恐れるのではなく、それを通じて自分自身と向き合い、美意識を高めることを提案している。この考え方は、人間関係に疲れを感じている多くの人にとって、新たな視点を提供するものとなる。