流経大柏メンディー、選手権とプレミアの二冠制覇へ覚悟

流経大柏のメンディーが、12月20日のプレミアリーグファイナルと選手権への意気込みを明かす。チームは2冠を目指し、後輩への指導と感謝の思いを込めて戦う。

流通経済大学付属柏高等学校サッカー部（ 流経大柏 ）のセンターバック、 メンディー が、今季の主要タイトル制覇に向けて強い決意を表明している。彼は昨年度から一転してチームの柱として奮闘し、後輩への影響も大きく与えている。 メンディー は現在、高校サッカー界の最高峰である 選手権 と、ユース年代の全国リーグである プレミアリーグ の二つの頂点へ同時に挑んでいる状況だ。

メンディー自身、流経大柏の1年生だった頃に先輩である奈須を「なんでもできるセンターバック」と評価していた。当時、足元技術にも優れ、キャプテンとして周囲を牽引する姿に憧れを抱いていたという。しかし、奈須は少し遠い存在として見ており、直接的な指導を受けることは少なかったと振り返っている。その当時の記憶は、現在の彼がリーダーとして振る舞う際の基準の一つとなっている可能性が高い。

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義進との違いから学んだ声掛けの重要性

一方、昨年度はメンディーの直接上一列前でプレーしていた島谷については、異なる学びを得ていると明かす。近くにいたからこそ、具体的な指導や行動様式から教わることが多かったという。島谷は「義進」と呼ばれるほど、背中で語るタイプ選手だった。練習や試合中における声掛けと、チームのために体を張る姿勢が彼の強みであり、それが流経大柏の文化として根付いていた。

メンディーは、ピッチ外で語ることよりも、ピッチ上での実戦での貢献を重視する傾向にあると自己分析している。そのため、島谷の姿勢から「練習から声を出して、チームのために体を張る」という姿勢を強く学んだと語っている。後輩たちに対しては、自分がキャプテンとしてどのように振る舞うべきかという手本を示そうとしており、その行動がチームの士気高揚に寄与している。この経験は、現在の彼がリーダーシップを発揮する上での重要な基盤となっている。

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プレミアリーグEAST首位と次なる目標

現在、流経大柏は高校サッカー界のもう一つの日本一である高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグでの激戦を控えている。リーグ状況を見ると、流経大柏は2位の鹿島ユースに勝ち点3差をつけ、EAST地区で首位に立っている。この差は相当なアドバンテージであり、チームとしての安定したパフォーマンスが続いていることを示している。

メンディーは、「今週からプレミアリーグも始まるので、自分たちはファイナルが目の前に見えている状態」と、勝利への道筋が見え始めていることを実感している。 WEST地区1位との対戦となり、日本一をかけて戦う12月20日のプレミアリーグファイナルは、チームにとって歴史的な瞬間となる。この試合の結果次第で、さらなる栄光への扉が開くか、あるいは新たな課題が残るかが決まる重要な戦いとなる。

監督とコーチへの感謝と二冠達成への誓い

メンディーは、このチームで自分ができる最大限のことを残し、必ず2冠、すなわちプレミアリーグと選手権の両方を制することを目標に掲げている。彼はそのために、榎本雅大監督や高橋隆コーチをはじめとするスタッフの支えに大きく感謝している。1人でここまで来られたわけではなく、多くの人々の応援とサポートがあって現在があるとの認識だ。

メンディーは、優勝を果たした後にその感謝の気持ちをしっかりと伝えたいと語っている。これは単なる勝利への渇望ではなく、チームメイト、スタッフ、家族といった周囲への恩返しとしての側面が強い。12月20日のファイナル、そしてその後の選手権において、彼はチームのリーダーとして、そして感謝の象徴としてチームを牽引していく。流経大柏の未来を背負うセンターバックの活躍が、さらに注目を集めることになりそうだ。