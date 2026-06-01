津田健次郎、映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」でニャックル役を演じる

津田健次郎は、映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」でニャックル役を演じることになりました。津田さんは、劇場版初参加で、劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当に嬉しかったですねと話しています。アフレコ現場の様子についても話しています。

「 アンパンマン 」に初めて参加することができて、劇場版で重要な役割を担わせていただけるというのは本当に嬉しかったですね。 アフレコ現場の様子について 本当に今まで慣れ親しんできたキャラクターがたくさん出てますし、そのキャラクターの声優の先輩方がずらっと並んでいるのは、すごくいい現場に参加させていただいているなという気持ちでおりましたね。

聞こえてくる声が本当に聞きなじみのある、安心感のある、なおかつ大先輩方なので本当に安定感のある素敵な声があちこちから聞こえてくるので、非常に得した気分でアフレコ現場で過ごしてました。 皆さんしかもとても穏やかで優しい先輩方ばっかりなので、本当に楽しく和やかに過ごすことができました。 今回もちろん子どもたちにとっても響く大事なことを言ってたりするんですけど、それ自体が「そうだよな」って改めて台本を読んでも、そのアフレコ現場でセリフを聞いていても思いました。

すごくシンプルなんですけど、とても大事なことを言ってて、それは子どもたちの心にもすごく響くんじゃないかなと。 しかも説教臭くなく響いていくところが、やっぱり「アンパンマン」って素晴らしいなとアフレコ現場でも思っていました。 それに付随して、今回結構大人の話でもあって、年齢を重ねることとか、時間とか、年月を重ねることとか、大人が見ても大切に日々を生きなくてはいけないなっていう、そういう少し苦い部分なんかもあったりして、「年齢を重ねることとはこういうことだ」とか、そういうところも大人にめちゃくちゃ響く（作品になっています）。

それはアフレコ現場でも皆さんと「大人にも響く作品になってるよね、今回」とお話ししましたし、すごく親子で、もしくは、おじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんと見に行く価値のある、とっても素敵な作品になっていると思います。 アンパンマンのすごいところは、知らないうちに何か知っていると言いますかね、気づかないうちにアンパンマンの存在はやっぱり知っていて、それでどんどん馴染みが深くなっていって。 ちゃんと意識するようになったのは、やっぱり子供ができてからですかね。

子供がアンパンマンに触れるようになって、絵本、アニメ、キャラクターそれぞれに触れるようになってから一緒に見たりとかそういう感じだったので、すごく「やっぱりいい作品だよな、楽しいもんね」と思いました。 僕、ドラマでアンパンマンに本当に本格的に触れることになったっていうのもあって、改めて「アンパンマンのマーチ」のすごさだったりとか、そういうことを再認識しました。 もちろん知ってはいたんですけど、「すごい歌だ」ということは。

それも 先生の思いとか信念みたいなものが溢れてるっていうことは知ってましたし、改めてどういう経緯でこのアンパンマンというものが生まれたのかっていうところまで、幸いなことにドラマを通して触れることにもなったので、より今は思い入れが深くなりましたね。 戸田恵子さんともドラマの方が最初で、それまでアフレコ現場でお会いしたことがなくて、ドラマの方で戸田恵子さんとお会いすることになってご挨拶させていただくことになって、それもまた嬉しかったですしね。

本当に改めていい作品だなと思いますし、アニメの方にもこうして参加できることが本当に嬉しいです。 アンパンマンはもちろんなんですけど、本当に好きなキャラクターばっかりなんですけど、ばいきんまんですかね。 ばいきんまんは面白いのでめげないし、でもそんなに悪いことはしないし、意地悪なところもありますけど、なんかこう「めげない強さ」みたいなところとか、やっぱりすごく好きですし。 中尾隆聖さんとイベントで一度ご一緒することがあって、そのイベントで隆聖さんが「アンパンマンのマーチ」を歌ってくださるっていうイベントだったんですよ。

隆聖さんは音楽もやられるので。 それで一番は隆聖さんご本人の声で歌ってくださって、二番になった瞬間に（声が）ばいきんまんに変わったんですよ。

「うわー！ 」と思って、そして会場中、大人ばっかりだったんですけど参加している人が、全員子どもになっちゃって「キャー！ 」ってなって、「ばいきんまん出てきた！ 」ってなって、僕も「ばいきんまん出てきた！

」ってなって、その感動がすごくて。 それもあって、ばいきんまんがひときわ好きかもですね。 隆聖さんのお力も本当にすごいなーと思って、サービス精神旺盛で、いや素晴らしかったですね。 映画「それいけ！

アンパンマン パンタンと約束の星」。 改めましてニャックル役を演じさせていただきます津田健次郎です。 とてもとても素敵な物語ですし、アンパンマンを筆頭にいろんなキャラクターが大活躍してますし、そしてパンタンやニャックル、新キャラクターもとても魅力的なキャラクターになってます。 大人が見てもとても学ぶことの多い、なおかつ感動の大きい作品になってますし、お子さんはお子さんで、すごく楽しめる。

そして楽しめるだけではなくて、ある「約束」という大きな大事なことを学べる作品になっているのではないかなと思います。 何よりもとても楽しい作品になってます。

「アンパンマン」初参加、めちゃくちゃ嬉しいです。 ぜひ劇場でご覧ください。 津田健次郎でした。 ありがとうございました。 全力で楽しみにしてほしいです





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