ニューヨーク市の美容皮膚科医アリエル・オスタッドは、冬に向けて頻繁な洗顔を控え、水ですすぐだけにするシンプルな習慣を推奨しています。

アメリカでは洗顔への関心が高く、しかも高まり続けている。 市場調査会社のCoresight Researchは、ドラッグストアで売られている安価な泡洗顔料から、皮膚科で処方される専門的な洗顔料、プライベートブランドの商品まで、あらゆる支出を合計すると、アメリカ人は洗顔料に年間およそ310億ドル（約4兆9300億円）を費やしていると推計している。

この市場を支えているのは、華やかなNeutrogena（ニュートロジーナ）の洗顔料CMを見て育ったミレニアル世代と、TikTokで洗顔、スクラブ、セラム、アイクリーム、パッチ、保湿といった何ステップものスキンケア手順を日々管理しているZ世代だ。 Coresightによると、アメリカの小売市場では、洗顔料がスキンケア全体の支出の実に42％を占めている。

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「こすり洗いしたい衝動を抑えてください」と、アメリカ皮膚科学会は「Face Washing 101」のチュートリアルで述べている。 どれほど穏やかな洗顔料でも、肌本来のバリアを取り除くように作られている。 最も穏やかな洗顔料でさえ、顔の保護機能を担う古い角質（そして、もちろん汚れも）を溶かして取り除く界面活性剤が含まれている。 この点において、アメリカはとりわけ肌に厳しい。

韓国では、10段階や12段階にも及ぶ複雑なスキンケアルーティンでも、通常は洗浄より保湿に重点が置かれている。 水道水が特に硬く、カルシウムなどのミネラルを多く含むフランスでは、第一次世界大戦中に薬剤師が、石けんを使わずに肌を洗える穏やかなミセラーウォーターや保湿スプレーを開発した。 現在でも多くの女性が、洗面台で毎日洗顔する回数を減らし、代わりにこうしたより穏やかな洗顔水やスプレーを使っている。

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オンライン皮膚科クリニック「Honeydew」の創業者、デビッド・フトランも、かつてはきれいな肌を手に入れるためにあらゆる手を尽くしていた一人だ。 刺激の強い過酸化ベンゾイル洗顔料や、古い角質と皮脂を取り除く硫化物配合の拭き取りシートなども使っていた。 しかし、長年の付き合いがある皮膚科医と提携し、ニキビなどの皮膚疾患を治療するオンライン診療を始めてから、自身のスキンケア習慣ははるかにシンプルになった。 フトランとオスタッドはともに、目に見える汚れやメイクが顔についていない限り、水をかけるだけで十分だと語っている。

フトランは肌の健康について知識を深めるにつれ、はるかに穏やかな洗顔方法を取るようになり、そのおかげで肌の調子がよくなったと感じている。 オスタッドによると、多くの炎症性皮膚疾患は洗いすぎが原因となっていたり、洗いすぎによって悪化したりしているという。 洗いすぎると、風や寒さ、乾燥した空気などから肌を守る自然な防御機能が失われてしまうからだ。 絶対に省いてはいけないのが保湿だ