カーケア用品を幅広く展開するソフト99が東京・芝公園で「くるままていらいふ カーオーナーミーティング」を開催。クルマをこよなく愛するユーザーが集まり、愛車を長く美しく乗り続けるための洗車やカーケアに関する情報交換を楽しんだ。

「第3回くるままていらいふ カーオーナーミーティング in 芝公園」と題して11月22日に開催されたソフト99主催のオーナーミーティング。 今回で3回目の開催となり、クルマをこよなく愛するカーケア好きのユーザーが情報交換を楽しむ交流イベントとして定着しつつある。

ソフト99が提唱する“くるままていらいふ”について改めて紹介しておこう。

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“まてい”とは真心や丁寧を表す日本で古くから使われている言葉だという。 この“まてい”をクルマのケアと結びつけたのが“くるままていらいふ”だ。 モノを次々と買い替えるのではなく1台のクルマを丁寧に扱い、長く大切に乗り続けることが“くるままていらいふ”に込められた思いだ。 当日はクルマ好き・洗車好きのユーザーが47台で参加。