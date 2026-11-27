レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、明日土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるラ・リーガ第14節デポルティーボ・アラベス戦に向けた23人の招集メンバーを発表した。

ラウール・アセンシオは脛骨の疲労骨折からの回復が最終段階にあるものの、まだ個別でのトレーニングにとどまっており、メンバー入りできる状態には至っていない。 11月23日に発表されたクラブのメディカルレポートによると、エンドリッキは左内転筋を負傷しており、離脱期間は2週間から3週間と見込まれている。

アラベス戦に加え、12月2日のレアル・ソシエダ戦、12月6日のアスレティック・ビルバオ戦も欠場する見通しで、12月9日のアーセナル戦への出場も不透明だ。 DF：ミリトン、ハイセン、コナテ、ククレジャ、カレーラス、リュディガー、メンディ、ダンフリースFW：ヴィニシウス・ジュニオール、エンバペ、カルロス・エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ モウリーニョ監督は試合前の記者会見で次のように語った。

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「試合間隔が2日では短いが、3日あれば十分だ。 前節に出場した選手たちの回復に問題が生じるとは思っていない。 アラベスの仕事ぶりは気に入っている。 非常に明確で、はっきりとしたアイデンティティを持ったチームだ。