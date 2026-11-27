こんにちは、山本です。今日も栗東からのパッチパチ。ではでは、早速行ってみましょうか♪

さて、もうすぐ１２月。 早いものです。 今年はここ数年に比べると、色々と今まで行ってない場所へ行った気がします。 特に今年限りで引退することが決まっているフォーエバーヤングの勇姿を一目見ようとサウジアラビア。

あとはお知り合いさんのプラニングのもと、入社以来、出張以外のプライベートでは最長期間の旅行になった沖縄の離島巡り…。 記者仲間や周りの皆さんが楽しい人ばかりだったこともあり、いい時間を過ごせました。 けど、サウジなんてもう１０か月近く前かぁ。 この２つの旅はもちろんですが、今年は諸々の移動で飛行機を使うことが格段に増えました。

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大分県の実家に帰るのも新幹線から飛行機を使うことが格段に増えましたねぇ。 あまり考えるタイプではないんですけど、実は飛行機の方が時間帯、予約する時期によって、新幹線よりメッチャ安かったりしますからね。 他の地域も一緒で、陸より空の方が断然エコノミー。 実はここに書いてない小旅行が少しあったんですが、これもすべて飛行機でした。