波田大和、佐川遼を破り東洋太平洋王座5度目守る世界戦意明言

東洋太平洋スーパーフェザー級王者の波田大和が佐川遼をTKOで撃破し5度目の防衛に成功。世界王座挑戦への強い意欲を述べた試合の全貌と背景を解説。

東洋太平洋 スーパーフェザー級 王者・ 波田大和 （２９）＝帝拳＝が、挑戦者の同級７位・ 佐川遼 （３２）＝三迫＝を９回２０秒ＴＫＯで下し、５度目の防衛に成功した。この勝利で波田は世界挑戦への足場をさらに固め、強い意欲を示している。

波田大和の圧倒的な強打で佐川遼を撃破

サウスポーの波田は、じりじりと距離を詰め、左右フックや右アッパーで攻勢をかけた。４回終了間際には左ショートカウンターでダウンを奪うなど、序盤から試合を支配した。５回終了時の公開採点では、３者とも５０―４４のフルマークで波田を支持した。中盤以降、元日本フェザー級王者の佐川も意地を見せ激しい打撃戦となったが、波田は左右の強打を浴びせ続けて圧倒した。最終回、佐川陣営からタオルが投入され、レフェリーが試合をストップした。

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苦手意識克服で勇気ある踏み込みを実現

Ｖ５戦のテーマは「苦手の克服」であり、勝利の裏には踏み込む勇気との格闘があった。波田は「パンチを当てるために踏み込むのは、すごい勇気がいるんだなと実感しました」と振り返る。帝拳ジムの先輩で１２年ロンドン五輪ミドル級金メダリスト、元ＷＢＡ世界同級スーパー王者の村田諒太氏（４０）からも「自分で打てば相手の方が怖いのに、なんで打たないの？」と繰り返し指摘されてきたという。佐川とは４～５年前にスパーリングを行ったが「パンチがほとんど当たらなかった」という経緯があり、今回自分から踏み込んで打ち込み「苦手」を克服したと喜んだ。

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波田大和の苦手なトマトと減量中のエピソード

ただ、克服できなかったこともあった。この日のトランクスのデザインは苦手なトマトをあしらい、赤をベースにベルトラインを緑にした。「トマトが苦手なので、苦手克服の意味を込めてトマトの色にしました」。加熱したミネストローネやパスタは大好物だが、生のトマトは苦手で、「減量１週間前にフレッシュなトマトを食べてみたがダメでした。フルーツトマトも、ああいうのは信じないです。ウソです」と必死に訴えた。

波田大和の世界挑戦への足場と今後の展望

今年７月、東洋太平洋同級１位で日本同級王者の奈良井翼（ＲＫ蒲田）との王者対決を２―０の判定で制し、４度目の防衛に成功した。世界ランキングもＷＢＣ５位、ＷＢＡ１２位、ＩＢＦ１５位まで上昇し、世界挑戦への足場も固めてきた。スーパーフェザー級では先月、オシャキー・フォスター（米国）がエマヌエル・ナバレッテ（メキシコ）を破り、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯの３団体統一王者となった。中量級での世界の壁は高いが、「一番は自分をめっちゃ信じてやっている。欲を言えば、めっちゃ（世界に）行きたいです」と世界への思いを隠さない。波田は「毎年が勝負の年。ただやるだけじゃなくて、自分からもっと貪欲に行きたい」と目を輝かせた。