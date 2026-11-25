民間企業の障害者法定雇用率が2.5％から2.7％へ引き上げられ、達成率は46％にとどまる。雇用支援ビジネスの拡大に伴う実態と批判的視点をレポート。

政府は今年7月、民間企業の障害者の 法定雇用率 を2.5％から2.7％に変更した。この法改正により、対応に苦慮する企業が増加する中、「 雇用支援ビジネス 」が急速に拡大している。 厚生労働省 によると、引き上げ前の2025年6月時点で達成割合は46％にとどまっていた。この状況を受け、企業側に障害者向けの就労場所を提供し、対価として料金を得るモデルが注目を集めている。

雇用支援ビジネスの拡大と企業動向

近年では、この雇用支援モデルで上場を果たす事業者も相次いでいる。しかし、その実態については課題も指摘されている。農園での農作業をはじめ、本業と無関係な仕事に従事させるケースが多く見られるためだ。「隔離している」「形だけの雇用」といった批判の声は根強く残っている。こうした背景の中で、現場の具体的な業務内容や当事者の姿に迫る取材が進められている。

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記者は7月、茨城県牛久市の雇用支援施設「Diverse Village USHIKU（DV牛久）」を訪問した。利用企業の了解を得て、3日間にわたり障害者と同じ業務を体験し、その実態を調査した。そこで見えたのは、己の人生と向き合い、ときに揺れる当事者たちの姿だった。この施設は、企業から委託された業務を障害者が行い、その対価として施設側が企業から収入を得る仕組みとなっている。

DV牛久でのコーヒー選別業務の実態

現場で行われている業務の一つが、ドリップバッグコーヒーの製造工程である。平べったい金ザルに、カップですくった大量のコーヒー生豆をぶちまけ、1粒ずつ指でつまんで点検していく。この工程では、カビや虫食いのある「欠点豆」だけを別皿に取り分ける必要がある。干し草のような独特の青臭さが立ち上る中、単純きわまりない動作に没頭するうちに、薄皮のカスがへばりつくのか、爪先が妙に粉っぽくなる。

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生豆を選別する「ハンドピック」はその第1工程だ。視界には田の字型に合わせた4台の机がいくつか配置されており、それらは区画ごとに企業へと貸し出されている。利用各社は障害者たちと現場管理者を自前で雇い、ドリップバッグコーヒーを作らせている。私の座るシマでは、黒い帽子とエプロン、白いマスクを身に着けた男女3人が黙々と、慣れた手つきで変色した豆をはじいていた。

三洋貿易の関与と品質管理の仕組み

この3人はいずれも、ゴム製品などを扱う専門商社、三洋貿易（東京都千代田区）の契約社員だ。彼らの時給は1300円で、ほかに焙煎と粉末への加工、封入や包装までを日々こなしている。欠点豆が交じるとえぐみが残るため、仕入れた豆は全量、2回ずつ点検する必要があると、現場でサポートする三洋貿易の現場管理者、貴田めぐみさんは説明した。

完成品のクオリティは月1回の試飲会で確かめられる。取材初日がこれと重なったため、定時より1時間ほど早く業務を切り上げ、淹れたてのホットコーヒーを紙コップで味わうことができた。このように、雇用支援ビジネスは単なる就労機会の提供にとどまらず、企業のサプライチェーンの一部として機能している側面もある。一方で、その業務の妥当性や当事者の精神的負担については、依然として議論が続いている。