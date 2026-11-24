法政大学・平山櫂吏が箱根駅伝予選会12位で完走。高校時代から期待集める中、不調を脱し復路上位区間で輝くことを誓う。

法政大学 陸上競技部の 平山櫂吏 （かいり・3年）が、来年1月2日と3日に行われる 箱根駅伝 への本戦出場権をかけた 予選会 で、1時間3分41秒の記録で完走した。平山はこのレースで全体12位に入り、 法政大学 所属選手の中では2番手の成績を収めた。 予選会 は各校にとってメンバー選考の性質が強く、平山の存在がチーム内で重要な意味を持つことが証明された。

平山は千葉県八千代市出身の選手であり、高校3年時の2023年に開催された全国高校駅伝において、7区で区間賞を獲得するほどの実力を持っていた。周囲から大きな期待を集めて法政大学へ進学したが、入部後の2025年5月および6月に実施された記録会では、思うような結果を残すことができなかった。この時期、平山は「期待をされて法政に入ってきて、絶対にチームを勝たせてやると思っていたが、記録会で思うように全然走れなかった」と振り返り、強い葛藤を抱えていた。

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不調は深刻さを増し、2025年1年時の夏合宿では参加できないほどの体調不良に苦しんだ。しかし、チームが2025年の箱根駅伝へ向けて準備を進める中、先輩たちが大舞台で走る姿を目の当たりにしたことが転機となった。平山は「やっぱり走りたいという気持ちが戻ってきて、そこからまた調子が上がってきた」と当時を振り返り、気持ちを入れ直して再び再挑戦する決意を固めていった。この心境の変化が、現在の好調さへとつながっている。

2025年10月17日に実施された箱根駅伝予選会直前、平山は足のケガの影響で出走できなかったが、チームは2年ぶりの本戦出場を決めた。平山自身はレースに出走できなかったものの、チームの成功と周囲の活躍に刺激を受け、予選会での自身の走りがチームの士気をさらに高めていると分析する。本戦出場が決まったことで、チーム全体の空気感も一層変化している状況だ。

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予選会当日の平山の走りは、序盤から実力者ぞろいの先頭集団に割り込む力走を見せた。10キロ地点と15キロ地点の通過タイムは全体トップクラスのパフォーマンスであり、その瞬発力と耐久性を証明した。平山は「本戦出場を決めて、チームのみんなの士気も高まっている」と語っており、自分自身の得意とする単独走を活かす機会を強く意識している。

平山は復路の下り以外、つまり7区から10区のいずれかで起用されることを想定している。復路の下り区間は得意分野ではないため、平坦またはアップダウンのある区間で自身の能力を最大限に発揮したいと考えている。平山は「自分は単独走が得意なので、復路の下り以外の7〜10区のどこかで起用されたら、やっぱり自分が一番輝けると思っている」と断言し、その目標地点を目指して調整を進めている。

また、平山にとって対抗意識を抱くライバルも存在する。八千代松陰高校時代の先輩であり後輩でもある早稲田大学陸上競技部の工藤慎作（4年）と鈴木琉胤（るい、2年）だ。二人は学生三大駅伝において大活躍を見せており、その活躍ぶりは平山の中で明確な目標となっている。平山は「彼らは高校時代から強かったが、早稲田大学でさらにもう一段強くなった」と評価している。

平山自身、高校時代には二人に対して「高校でも自分は劣っていたが、まだそこについていけているという感じだった」と感じていた時期もあった。しかし現在では「今はやっぱり一気に離されてしまった感じがあるので、そこに追いつけるように、残り少ない期間だが、頑張っていきたい」と強い対抗心を胸に、箱根路への道を歩んでいる。来年1月の本戦では、法政大学の復路の中核として、そして早稲田の強豪たちへの挑戦者として、その真価が問われることになる。平山の成長とチームへの貢献が、今後の箱根駅伝の行方を大きく左右する可能性を秘めている。