法人口座開設の実態調査：来店が必要だった経営者4人に1人が苦労

株式会社融資代行プロは、法人口座開設の実態調査を実施し、近年の金融機関のマネー・ローンダリング対策強化や本人確認の厳格化により、法人口座開設できない、あるいは事務負担を強いられるという課題が社会的に注目されている。調査では、約4人に1人にあたる24.9%の経営者が法人口座開設で"来店が必要だった"点に苦労したと回答した。また、利用する金融機関別にクロス集計した結果、メガバンク利用者の30.7%が来店必須に苦労した一方、ネット銀行利用者では3.0%にとどまり、業務オンライン化の進度に金融機関種別でおよそ10倍の差が生じていることが判明した。

株式会社融資代行プロ（本社：東京都港区、代表取締役：岡島光太郎）は、自身が主体となって法人口座を開設し保有する 経営者 342名を対象に「 法人口座開設 の実態調査」を実施した。 近年、金融機関のマネー・ローンダリング対策強化や本人確認の厳格化を背景に、新興企業・中小企業が法人口座を開設できない、あるいは事務負担を強いられるという課題が社会的に注目されている。2026年5月には「事業性融資の推進等に関する法律」も施行され、企業の事業性をどう評価するかが金融機関の実務的論点となっている。

今回の調査では、約4人に1人にあたる24.9%の経営者が法人口座開設で「来店が必要だった」点に苦労したと回答した。 さらに、利用する金融機関別にクロス集計した結果、メガバンク利用者の30.7%が来店必須に苦労した一方、ネット銀行利用者では3.0%にとどまり、業務オンライン化の進度に金融機関種別でおよそ10倍の差が生じていることが判明した。16.4%は過去に法人口座の開設そのものを断られた経験があると回答している。 次いで「必要書類の準備」21.3%、『審査基準がわからない』15.8%、『手続きの煩雑さ』15.2%が上位に並んだ。

完了までの時間が比較的短いにもかかわらず、来店という物理的な拘束が4人に1人を悩ませているという構造は、経営者が「窓口で半日を奪われる」体験そのものへの不満が大きいことを示唆している。2. メガバンク30.7%・地方銀行27.8%、ネット銀行3.0%──業務オンライン化の10倍差 "来店が必要だった"と答えた経営者を、メインで利用する金融機関種別ごとに集計した結果、来店必須に苦労した割合はメガバンクで30.7%（127名中39名）、地方銀行で27.8%（97名中27名）、信用金庫で15.0%（60名中9名）と高水準だった。

一方、ネット銀行利用者では3.0%（33名中1名）にとどまり、メガバンクとネット銀行のあいだにおよそ10倍の差が生じている。 数値で比較すると、地域経済を支える地方銀行で来店必須に苦労する割合は、ネット銀行のおよそ9倍。 同じ"法人の口座開設"という入口の手続きでありながら、業態によって経営者にかかる工数が桁違いに異なる現状は、経営者が無意識のうちに"使える金融機関"と"使いにくい金融機関"を選別する材料になっている可能性が高い。

なお、メインで利用している金融機関の構成比はメガバンク37.1%、地方銀行28.4%、信用金庫17.5%、ネット銀行9.6%の順で、業務オンライン化が遅れている金融機関種別が依然として主要利用先となっている実態もうかがえる。 年代別に"来店必須"に苦労した経営者の割合を見ると、40代33.3%（最多）、50代26.6%、60代23.0%、70代以上19.1%と、現役世代ほど来店という形式に強い負担を感じている構造が浮かび上がった





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