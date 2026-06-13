泉ピン子が「ウィークエンダー」降板の理由を明かす

女優の泉ピン子がニッポン放送のラジオ番組にゲスト出演し、人気のある日本テレビの番組「ウィークエンダー」から降板した理由について話した。

女優の 泉ピン子 が ニッポン放送 の ラジオ番組 に ゲスト出演 した。 番組では、泉が人気のある日本テレビの番組「 ウィークエンダー 」から降板した理由について話した。 泉は18歳で歌謡漫談家としてデビューし、75年から「 ウィークエンダー 」のリポーターを務めていた。

以降、バラエティー以外にも女優として活動の場を広げ、NHK連続テレビ小説「おしん」やTBSの「渡る世間は鬼ばかり」などの役者としての地位を確立させた。 番組では、富澤たけしが泉に「『ウィークエンダー』の時って何歳の時ですか？ 」と聞き、泉は「私が二十いくつの時かな」と答えた。 泉はテレビに出ると失敗しそうなことや、腰元の役なのにスリッパで出てしまったことを思い出しながら話した。

さらに、泉は「1回だけ熱があって、それで降りちゃったの」と話した。 泉は父親が専務をやっていたため、キャバレーのギャラが倍になることを理由に「ウィークエンダー」から降板したと笑い飛ばした。 泉は「日テレに干されて。 降りちゃったから」と話し、「当時40何％で、TBS行った時。

森さんのドラマで25％で大騒ぎして。40何パーセント私取ってるけどねって。 だから『ウィークエンダー』やってる時は、役者も優しかったね、みんな。 敵じゃないから」と笑った





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