沼尻竜典指揮者が3つのオーケストラとの協力で、セミステージでプッチーニ『トスカ』を上演。舞台セットを排除し音楽に専念する新アプローチに意義と期待

沼尻竜典 指揮者は、6月に予定された新作 オペラ 公演に向けて、神奈川フィルハーモニー管弦楽団をはじめ、三つのオーケストラと連携し、 プッチーニ の大作『 トスカ 』を舞台上で生き生きと演出する計画を発表した。

このプロジェクトは、従来の華麗な舞台セットや衣装を排除し、セミステージ形式で行うという斬新な試みである。 沼尻氏は「作品が描くイタリアの風景や雰囲気を、音として全ての聴衆に届けることこそが私たちの使命だ」と語り、観客に対しては舞台裏を見せず、演奏と音楽だけで物語を形成することの重要性を訴えた。 彼の言葉には、音楽に対しての強い誓いと同時に、舞台上での感動と想像力を駆使したイマジネーションの面白さが随所に垣間見える。

さらに、彼は以前ドイツで指揮した際に経験した過激な演出に翻弄された苦い思い出を語り、今回の公演ではプッチーニの音楽そのものに完全に忠実であることを再確認した。 プレミア公演では、愛と欲望が交錯する悲劇的な物語が、現代の観客に新鮮で衝撃的な体験として届けられることを目指している。 主役の「トスカ」には、イタリアで研修を積んだ佐藤康子が歌い、冷酷で権力者としてのスカルピア役には、悪役としての存在感を発揮できる上江隼人が出演する。

また、トスカの恋人カバラドッシとしては、世界的に知られるテノール・シュテファン・ポップが登場し、彼の歌声が日本のオペラ好きとオーケストラに刺激を与えると期待されている。 今回の公演は、国内外の楽団や主要なオーケストラ与求者との協力により、絵画的な演出と音楽の融合を通じて、新たなオペラ体験を創造することを目的としている。 セミステージ形式は、コスト削減とチケット料金の抑制も同時に達成できるというメリットがある。

沼尻氏は「オペラを演奏するチャンスと鑑賞機会を提供することで、歌の世界をさらに充実させ、日本のクラシック界を豊かにする」と語り、将来に向けての展望を示した。 彼のビジョンは、従来の大掛かりな舞台装置や演出に頼らず、音楽そのものを中心としたシンプルかつ力強いオペラの形態を追求し、より多くの人にオペラを身近に感じてもらうことである。 次第に日本のオペラ文化は、より多様で革新的な表現を取り入れながら、歴史的作品の新たな解釈を生み出していく道を歩み始めていると言える





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