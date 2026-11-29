カシオワールドオープンは、１打差２位で出た河本力（２６）＝大和証券＝が逆転で４年ぶり３勝目を飾った。４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算１６アンダーで制した。愛媛県出身で、地元・四国で悲願の復活

カシオワールドオープンは、１打差２位で出た河本力（２６）＝大和証券＝が逆転で４年ぶり３勝目を飾った。４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算１６アンダーで制した。 愛媛県出身で、地元・四国で悲願の復活Ｖ。

優勝賞金３６００万円を獲得し、ポイントランクは３位に浮上した。 河本の足は震えていた。 首位タイで迎えた最終１８番。１メートルのバーディーパットを沈め、右拳を握って天を仰いだ。

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「バクバクな緊張感の中、パットが入ってうれしい。 地元・四国で優勝できて幸せ」とうれし涙。 姉で女子プロの結がツアー６勝を挙げる中、自身は４年ぶり３勝目。