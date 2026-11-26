お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が、25日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後0・31）に

この日は、懐かしのグッズやエピソードで共感度を競う人気企画「一番エモいの出そうぜ！ 」第3回の前半戦として、1980年代生まれのお笑い芸人が集結。 河井の発表順になると、どうしても気になったのかMCの「かまいたち」濱家隆一は「それ私服？

」と質問。 シースルーのカーディガンを着ていた河井をイジり、「何歳やったっけ？ 」「その私服はヤバい」とツッコんだ。 そして河井は小粒のキャンディーが入った「キャンベビー」を紹介したが、共演者から「見たことはある」「俺は分からない」など薄い反応を受け不発。

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その後、2巡目では「実物を見ていただきたくて」と、女性スタッフを呼び込んだ。 女性が着用した厚底ブーツにミニスカートというコーディネートを公開し、河井は「いわゆる“アムラー”が流行った世代のコレ」と、首や手首、指に付けられた「タトゥーチョーカー」をプレゼン。 すると、お笑い芸人・とにかく明るい安村は「こういう子たちと遊んでたってことだよね？ 」と切り込んだ。