沖縄高校生調査、保護者の生活苦増大 一方生徒側は改善傾向

2025年度沖縄こども調査の結果、保護者の「苦しい」と感じる割合が大幅に増加し、困窮層同期も深刻化。生徒本人は負担が減少の兆しを示す。

沖縄県 は26日、県立高校に通う2年生とその保護者を対象に実施した2025年度沖縄 こども調査 の結果を公表しました。 今回の調査は高校生調査を初めて実施した2016年度と比較すると、生活感の悪化を感じている保護者の割合が大きく伸びたことが注目されます。

具体的には、現在の暮らしについて「苦しい」と回答した保護者の割合が44.9％から52.8％へと7.9ポイント増加しました。 対して、困窮層の割合は全体として低下しており、16年度の29.3％から21.4％へと減少しています。 しかし、家計が近年の物価高騰により圧迫されている現状が、保護者の実感として悪化を反映した結果と考えられます。 調査は2015年以降、対象を変更しながら毎年実施されており、今回の4回目の高校生調査は昨年9月に行われました。

世帯の収入と人数から等価可処分所得を算出し、例として4人世帯の場合は年収276万円未満を困窮層（低所得層I）と位置付けています。 困窮層の割合が低下した一方で、食料や衣服が購入できなかった経験の報告は増加し、家計の切迫感を示す回答が目立ちました。 保護者側の実感については、現在の暮らしが「苦しい」と感じている割合が78.4％に達し、16年度の68.3％から10.1ポイント増加しました。 非困窮層でも10.7ポイント増加し、経済的な困難が保護者の間で広く影響を及ぼしていることが示唆されます。

対照的に、生徒自身の生活感は改善傾向にあります。 生徒本人が「苦しい」と答えた割合は全体の21.4％で、16年度の27.7％から6.3ポイント低下しました。 困窮層においても40.3％が苦しいと回答していますが、非困窮層と同様に減少傾向がみられます。 報告書では、こうした相違点を背景に「こどもの貧困」が社会問題化し、経済的困難が子どもに及ばないように保護者の意識が高まったこと、また高校・大学の授業料無償化や通学費支援制度などの支援策が子どもに対する負担軽減に寄与したと分析しています。

これらの政策が生徒側の生活実感の改善に貢献した可能性が高く、今後は保護者の経済的負担を緩和する追加的な対策が求められます。 更に、物価上昇と賃金の伸びの乏しさが保護者の「苦しさ」を増大させている点は、経済政策と社会福祉政策を統合的に検討する必要性を示唆しています。 今後、沖縄県は引き続きこども調査を通じて子どもと保護者の生活状況をモニタリングし、実態に即した対策を講じていくことが期待されます





ryukyushimpo / 🏆 13. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

沖縄県 こども調査 生活苦 貧困 教育支援

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

上野水香が“思い出深い場所”で踊る「Jewels from MIZUKA 2025」神奈川県民ホールで開催（会見レポート）上野水香がプロデュースする「Jewels from MIZUKA 2025 ジュエルズ・フロム・ミズカ 2025」が、来年3月8日に神奈川・神奈川県民ホール 大ホールで開催される。これに先駆けて本日11月11日に、黒岩祐治神奈川県知事と上野による共同記者会見が神奈川県民ホール 小ホールで行われた。

Read more »

伊原六花がカレンダーブック発売イベントに登場！「2025年も着実に、大切にお仕事をしていきたい」株式会社東京ニュース通信社「伊原六花 CALENDAR BOOK 2025」好評発売中！「伊原六花 CALENDAR BOOK 2025」の発売を記念したイベントが、11月16日（土）に開催。イベントの前に…

Read more »

「テレビは、自分スタイルに」Xiaomi TV A 32 2025、「ホームシアターへ、ようこそ」Xiaomi TV Max 85 2025「テレビは、自分スタイルに」Xiaomi TV A 32 2025、「ホームシアターへ、ようこそ」Xiaomi TV Max 85 2025 小米技術日本株式会社のプレスリリース

Read more »

株式会社ADOOR、EXPO 2025 大阪・関西万博「デジタル学園祭 2025」にて「IND-1 2025」を開催株式会社ADOOR、EXPO 2025 大阪・関西万博「デジタル学園祭 2025」にて「IND-1 2025」を開催 株式会社ADOORのプレスリリース

Read more »

株式会社ADOOR、EXPO 2025 大阪・関西万博「デジタル学園祭 2025」にて「IND-1 2025」を開催株式会社ADOOR、EXPO 2025 大阪・関西万博「デジタル学園祭 2025」にて「IND-1 2025」を開催

Read more »

CORSAIR、側面コネクタ採用の新電源ユニット「HXi Shift 2025」と「RMx Shift 2025」シリーズを発売アスクは、CORSAIRから側面モジュラーコネクタを採用し、PCI Express 5.1に対応した新型電源ユニット「HXi Shift 2025」と「RMx Shift 2025」シリーズを11月27日に発売する。「HXi Shift 2025」はiCUE LINKシステムハブ搭載で、電力管理が可能。「RMx Shift 2025」は静音性と配線効率を重視。両シリーズともPCIe 5.1対応の12V-2x6コネクタを搭載し、最新GPU環境に対応。価格も発表。

Read more »