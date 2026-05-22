沖縄都市モノレール"ゆいレール"の工事現場で発見された250キロ爆弾の不発弾の安全化処理が完了

沖縄都市モノレール"ゆいレール"の浦添前田駅から南西に約300メートルの工事現場で発見された米国製250キロ爆弾の不発弾の安全化処理が21日に行われた。処理現場を中心に半径283メートル内にある369世帯、38事業所の約850人が避難対象となり、浦添市内での不発弾処理としては過去最大規模となった。午前10時から始まり、同11時25分ごろ終了した。ゆいレールも一部区間で一時運休した。浦添市前田は沖縄戦の中でも有数の激戦地として知られる。浦添城跡周辺の高地は、沖縄戦の際に日本軍により米軍の南下に対する防衛線と位置付けられ要塞化された。1945年4月26日ごろから米軍が高地を制圧した5月6日まで激しい戦闘があり、米軍の戦史は"ありったけの地獄を一つにまとめた"戦場と記した。戦闘から81年が経過した今でも、住宅地近くの工事現場から不発弾が発見され、沖縄戦の爪痕の深さが改めて示された。ゆいレールは首里駅―てだこ浦西駅間で午前9時頃から一時運休した。処理終了後、正午前から全線で通常通りの運行を再開した。琉球バス交通、那覇バスの47番"那覇てだこ線"も処理に伴い運行経路を一部変更した。250キロ爆弾は工事中に発見された。処理に伴い、午前8時50分から周辺住民らが避難、同9時50分に付近道路の通行が規制された。陸上自衛隊第15旅団の第101不発弾処理隊が爆弾を処理壕に移動し、信管を手動で抜いて処理した。

沖縄都市モノレール"ゆいレール"の浦添前田駅から南西に約300メートルの工事現場で発見された米国製250キロ爆弾の 不発弾 の 安全化処理 が21日に行われた。 処理現場を中心に半径283メートル内にある369世帯、38事業所の約850人が避難対象となり、浦添市内での 不発弾 処理としては過去最大規模となった。

午前10時から始まり、同11時25分ごろ終了した。 ゆいレールも一部区間で一時運休した。 浦添市前田は沖縄戦の中でも有数の激戦地として知られる。 浦添城跡周辺の高地は、沖縄戦の際に日本軍により米軍の南下に対する防衛線と位置付けられ要塞化された。1945年4月26日ごろから米軍が高地を制圧した5月6日まで激しい戦闘があり、米軍の戦史は"ありったけの地獄を一つにまとめた"戦場と記した。

戦闘から81年が経過した今でも、住宅地近くの工事現場から不発弾が発見され、沖縄戦の爪痕の深さが改めて示された。 ゆいレールは首里駅―てだこ浦西駅間で午前9時頃から一時運休した。 処理終了後、正午前から全線で通常通りの運行を再開した。 琉球バス交通、那覇バスの47番"那覇てだこ線"も処理に伴い運行経路を一部変更した。250キロ爆弾は工事中に発見された。

処理に伴い、午前8時50分から周辺住民らが避難、同9時50分に付近道路の通行が規制された。 陸上自衛隊第15旅団の第101不発弾処理隊が爆弾を処理壕に移動し、信管を手動で抜いて処理した





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