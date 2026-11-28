沖縄・辺野古の海で反基地団体が運航した未登録の小型船が高波で転覆し、同志社国際高校の女子生徒が死亡した事故について、マスメディアの報道不足や報道しない自由の批判、安全管理上の問題を産経新聞が独自取材で明らかにした調査報道本。ご遺族が自ら発信を余儀なくされた状況や、反基地団体・学校・政治家の倫理観に欠けた言動も含め、平和学習や平和運動の実像を批判を恐れず報じる。

『偽りの「平和学習」』 産経新聞 取材班著（ 産経新聞 出版・1540円） 沖縄・辺野古の海で基地建設の反基地団体が運航した小型抗議船が高波に襲われて転覆し、同志社国際高校の研修旅行で乗船していた女子生徒の武石知華さんがかけがえのない尊い命を失った。

波浪注意報が発表され海上保安庁が退避を呼びかける中、定員上限まで生徒を乗せた未登録の小型船は、無謀にも波が急激に高まる干潮のリーフエッジへ向かい転覆した。 未成年の安全は社会全体で守る必要がある。 マスメディアには、国民の知る権利に応える事故報道を通して、危険を予見・回避する安全配慮義務に伴う運航責任を厳しく追及する使命がある。 しかしながら、この事故の報道をめぐっては、報道量の極端な少なさがSNSで指摘され、基地の建設に批判的な論調を繰り返してきたマスメディアが「報道しない自由」を行使しているという批判が広がった。

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極めて理不尽なのは、知華さんに関する誤情報の払拭と真相究明のために、悲嘆にくれるご遺族自身が発信を開始するという事態に追い込まれたことだ。 ほぼすべてのマスメディアが当局の発表などの情報をそのまま伝える「発表報道」に終始する中、真相究明を求めるご遺族の思いに寄り添い、能動的に独自取材・分析を行う「調査報道」を事故発生直後から虚心坦懐（たんかい）に展開してきたのが産経新聞であり、中心にいたのが大竹直樹那覇支局長（当時）だった。 本書はその一連の報道記事を加筆修正し、再構成したものだ。