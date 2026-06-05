池谷直樹、過去の苦難と経営闘争を語る

池谷直樹がテレビ東京で語った過去の借金と現在の多角的ビジネス展開、そして未来への決意。

池谷直樹 （52）は元体操選手であり、現在はタレントとしてテレビ東京の『ありえへん∞世界』にVTRで登場しました。 彼は過去の苦難と現在の事業に関する詳細を語り、聴衆に深い印象を与えました。

彼が語る物語は、経営の厳しさと創造的な挑戦の交錯を描き出すものであり、長年にわたる努力と試行錯誤の結果として現在の多岐にわたる活動を築き上げました。 彼の人生は、体操競技の舞台からエンターテイメント業界へとスムーズに移行したケースとして注目されますが、同時に顕著な経済的困難も経験しています。 池谷は「最初にたこ焼きの本場・大阪で修行期間を過ごし、そこで学んだ料理と経営のノウハウを活かして暖簾分けで飲食店を開業しました」と語ります。 この暖簾分けでは、小規模でありながらも顧客に親しみやすい雰囲気を提供し、成功に結びつきました。

その後、週末にはキッチンカーでの出店を行い、さらなる収益源を確立。 学生アルバイトの導入により労働力を弾力的に確保し、柔軟な運営を実現しました。 しかし、そのうえで池谷は筋肉と音楽を融合させた劇団「サムライロックオーケストラ」を2012年に設立し、劇場制作に挑戦しました。 初期の頃は資金調達が最大の課題であり、斬新なアイデアはあるものの、制作に必要な費用を確保することが困難でした。

そこで池谷はある企業の社長にサポートを申し込み、資金提供だけでなく、スポンサー関係の管理や経費支払いの担当を引き受けてもらうことに合意しました。 しかし、実はその同社の社長は舞台制作に対する個別の費用負担にも消極的で、予定に漏れが生じました。 九州ツアーの1週間前、旅行会社から「旅費と宿泊代が未払です」と連絡が入ったと池谷は語ります。 結果として、渡航費500万円と他の出費が負担となり、九州公演は全て中止。

チケットの払い戻しは必須となり、約2000万円の経費損失が発生しました。 これらの失敗は資金繰りをさらに悪化させ、借金は次第に膨らんでいきました。 最終的に借金は1億2000万円に達し、池谷は「これが真の闇の側面だ」と告白しました。 こうした厳しい状況の中でも彼は諦めず、体操教室、劇団、たこ焼き店の3つのビジネスを同時に運営しています。

コロナ禍に入ってからたこ焼き店は大きな注目を浴び、多くの客を惹きつけましたが、同時に新たな経済的負担も増大しました。 池谷は「自己破産も検討しましたが、失敗の再演に繋がる恐れがある」と語り、学びを共有したいと述べています。 未来には劇団を持続し、様々な舞台を開催するための専用劇場を開催し、世界で公演ができるようになることを目標にしています。 池谷は「続けられれば、舞台芸術の価値を失わずに継続したい」と強調し、次世代に継承できる芸術と経営の知恵を築くために努力を続けていくと締めくくります





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