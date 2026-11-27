東京・池袋のサンシャインシティで始まった「卵フェスin東京 2026」は、こだわりの全国ブランド卵70種類超とトッピング、醤油を集結させたイベント。卵かけご飯（TKG）人気を受け会場は多くの来場者で賑わっている。

全国の ブランド卵 を 卵かけご飯 で楽しめる「 卵フェス in東京 2026」が27日、東京・池袋の サンシャインシティ で始まった。 こだわり抜かれた全国の卵計70種類超に加え、 卵かけご飯 を彩るトッピングやしょうゆも一堂に集結。

近年の卵かけご飯の人気を受け、会場は多くの来場者でにぎわった。29日まで。 卵かけご飯は頭文字を取って「TKG」と略されるなど人気を集めており、専門店も各地に誕生している。 卵フェスは以前から続いていたTKGの食べ放題をメインとしたイベントに屋台村などが加わったもので、今回で4回目となる。 会場にはコンテストで3年連続優勝の「夢王」（兵庫）をはじめ、ゆずの香りが特徴的な「ゆずたま」（高知）、マンゴー入り飼料の効果で甘みがある「タマンゴ」（熊本）などのブランド卵が並ぶ。3日間で計約9万個が用意される。

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TKG専用コンビーフやバジル塩などのトッピング15種類、しょうゆ16種類もそろえられ、来場者は好みの組み合わせを楽しむことができる。 無類のTKG好きという東京都世田谷区の無職男性（59）は「おいしい卵が多くてナンバーワンを決めきれない」と悩んでいる様子だった。 主催した「日本たまごかけごはん研究所」（同文京区）の上野貴史代表は「普段はできない卵の食べ比べをして、それぞれの違いと奥深さを知ってほしい。 日本の卵は本当にクオリティーが高い」と訴えた。