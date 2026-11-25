卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が25日、インスタグラムで結婚を発表した。「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしている方… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

続けて「彼と過ごす日々の中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと思いました。 まだまだ未熟な2人ですが、どんな時も支え合い、笑顔溢れる家庭を築いていけたらと思います。 温かく見守っていただけますと幸いです」などとつづった。

江藤アナは、9月の愛知・名古屋アジア大会でもTBS系でスペシャルアスリートアンバサダーを務めた石川さんと共演。 大会期間中に自身のインスタグラムで2ショットを上げ「佳純さんの教えてくれたドーナツをキープ！ 『熱狂NOWのコーナーが好きですと言ってくださる佳純さんが、好きです」と投稿し、それに石川さんも返信するなど、仲の良さをうかがわせていた。 石川さんは12年ロンドン五輪の女子団体で銀メダル、16年リオデジャネイロ五輪で銅メダル、21年東京五輪で銀メダルを獲得。23年5月に現役引退を発表。

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以降は、卓球を含めたスポーツの普及活動に力を注いでいた。 ◆石川佳純（いしかわ・かすみ）1993年（平5）2月23日、山口市生まれ。 両親ともに卓球選手で、平川小1年で競技を開始。11年に高校生で全日本初優勝し、計5度制覇。 五輪は団体でロンドンから東京まで3大会連続メダル。

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世界選手権は17年大会の混合ダブルスで金メダルを獲得。 アジア大会は10年広州で女子、混合ダブルスで銅、14年仁川団体銀メダル。23年5月に現役引退を発表した。