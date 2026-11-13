江藤愛アナの誕生日をTBSが祝福 意味深発言で結婚説も浮上

TBSアナウンサー江藤愛の誕生日を「THE TIME,」が祝う一方、SNSの「好き」という言葉が結婚説を煽りファンをわかせた詳細と背景を解説します。

TBS アナウンサー の 江藤愛 が11月14日に誕生日を迎えたことを受け、彼女の所属番組「 THE TIME,」が公式ソーシャルメディアを通じて祝福のメッセージを発信した。

江藤愛の30代後半とみられる年齢での誕生日を機に、番組スタッフや同僚アナウンサーとの交流動画が公開され、ファンから温かい反応が集まっている。

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公式インスタグラムで祝福動画公開

TBSアナウンサーの江藤愛に関する祝福動画は、誕生日の前日である11月13日に「THE TIME,」の公式インスタグラムアカウントで配信された。

この動画では、江藤愛と杉山真也の両アナウンサーが登場し、視聴者向けに特別な挨拶が行われた。

杉山真也は視聴者に向かって「みなさん、知ってますか」と切り出し、続けて「11月14日は、江藤愛さんのお誕生日でございます」と報告した。

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江藤愛は拍手に対して照れ隠しのように満面の笑みで両手を振り、視聴者に対して「お祝いのコメント、全部読むからね」と呼びかけた。

杉山真也との掛け合いが好評

TBSアナウンサーの杉山真也は、江藤愛の行動について「午前1時台の打ち合わせからハッピーオーラが出てました」と視聴者に伝えた。

この指摘を受けた江藤愛は、思わず顔を覆って恥じらいを見せた。

翌年の目標を問われると、江藤愛は「年初め（2027年1月）にお伝えします」と答えて話題をかわした。

動画の最後には、杉山真也に対して「プレゼント待ってま〜す」とおねだりする姿が映し出され、テンポの良い掛け合いが viewers の心を掴んだ。

引用投稿とクイズでの奮闘

TBSアナウンサーの江藤愛は、この祝福動画を自身のSNSで引用し、独特のキャプションを添えた。

投稿文には「クイズに合わせて… 喜▢愛♡楽な人生に これからも 皆さんと 朝は、THE TIME,で」という言葉が記された。

この日の番組内で実施された「お目覚め脳シャキ！クイズ」では、江藤愛は残念ながら苦戦していた。

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しかし、江藤愛自身がこの日の目標として掲げていたのは「笑顔でいる」ことであった。

誕生日の前日を良い日で締めくくりたいという気持ちから、クイズに苦戦しながらも笑顔を絶やさなかったと報じられている。

SNSの発言が結婚説を巻き起こす

TBSアナウンサーの江藤愛は、数日前の11月12日にX（旧ツイッター）へ投稿を行った。

その投稿には「好きを好きと言えること。好きを共有できる人がいること。好きを素敵に見せてくれること。好きをもっと好きにさせてくれること。そんな時間を過ごしました。」と記された。

さらに「またご報告させてください」という言葉が添えられていた。

この「好き」という言葉の連呼と「ご報告」という表現により、ネット上では「すわ結婚か！？」という声が上がり始めた。

ファンからは「ついにゴールイン？」といった反応も寄せられ、江藤愛の私生活に対する関心がさらに高まっている。