元南海ホークスの江本孟紀氏が、亡き江夏豊氏との交換トレードや最後の際の思い出を振り返り、その偉大な実績と人柄に敬意を表した。

元 南海ホークス の 江本孟紀 氏（79）は、野球界のレジェンドである 江夏豊 氏の逝去に対し、深い哀悼の意を捧げた。江本氏は、過去の 交換トレード を通じて江夏氏と人生が交差した経緯を振り返り、二人の関係性や最後に会った際のエピソードを明かした。

江夏氏への個別の敬意と追悼の気持ち

江本氏は、江夏氏に対して個人として特別な思いを抱いていたことを語った。年齢は自分より一つ下であるものの、態度や貫禄においては一目置いていたという。同世代でありながら少し違う道を歩んできた二人だが、野球界という狭い世界で共に歩み続けてきたこと自体に、楽しさや親しさを覚えていたと明かした。

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最後に江夏氏と直接顔を合わせたのは、昨年の出来事である。江本氏は、4月25日に甲子園球場で行われた弔問の際、現地に訪れていた江夏氏に声をかけたのが最後だったと振り返る。その時の江夏氏の様子については、かなり元気な状態ではなかったことを覚えており、その際の記憶が強く残っているという。

一方で、最近の交際で最も印象に残っているエピソードがある。以前、野村克也氏が亡くなった際、江本氏は沖縄のキャンプ地にいた。その時、江本氏の元へ朝一番に電話がかかってきたという。その電話のやり取りが、最近の接触の中で最も思い出深い瞬間であると江本氏は語った。

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交換トレードの裏話と野村克也氏の役割

江本氏と江夏氏は、同じチームでプレーした経験はない。南海ホークス時代に、当時監督であった野村克也氏から「お前、阪神へ行け」と命じられたことがきっかけだった。相手選手は江夏氏であったが、交渉過程では複雑な状況が生じた。

当時、南海ホークスと阪神タイガースとの間で検討されていたトレード条件は、南海4対阪神2という人数の不一致が生じていた。江本氏は、この条件の不一致により交渉が随分もめていたと明かした。特に「あんなヤツ（江夏氏）との交換トレードは」という反対意見が相当あったようだ。しかし、最終的には双方が納得する形で合意に至った。

江本氏は、この交換トレードが二人の野球人生、ひいては人生そのものを変えた大きな転機であったと評価している。もし江本氏が阪神に行っていなかったら、現在の心境で引退に至らなかった可能性があると自己分析する。一方で、江夏氏にとっても野村氏との出会いや、その後のキャリアは人生を大きく変える要因となった。

ピッチャーとしての実力と野球界への功績

江本氏自身は打席に立ったことはないが、江夏氏の投球については「すごい」と高く評価している。現在の映像を見ても、彼の一番の特徴は球の速さにあると指摘する。スピードガンなどの数値以上の、バッターを圧倒する球の迫力と速度は、これまで見てきた投手の中で最も顕著であると断言した。

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江本氏は、江夏氏が野球の世界に残した功績は計り知れないほど偉大であると強調した。様々な葛藤や出来事はあったものの、その実績は不滅のものであると語った。江本氏は、江夏氏が天国で野村夫妻や様々な人たちと待ち受けていることを想像し、彼がそこでゆっくりと楽しんでほしいと願いを込めた。

弔問客の動向と家族葬の実施状況

江夏氏の最後の別れを惜しむため、多数の関係者やファンが訪れた。球界関係者やファンも弔問した25日には、約370人が参列し、追悼の意を表した。その後、家族葬として執り行われた26日にも、約30人が参列し、最後の別れを惜しんだと報じられている。

江本氏の言葉からは、対立や競合を超えた、野球界というコミュニティにおける先輩・後輩、あるいは同業者としての敬意と、人間としての温かい想いが伝わってくる。数値で測れないほどのインパクトを残した江夏氏の人生と、それを支えた人々との関わりが、彼の追悼を通じて改めて浮き彫りになっている。