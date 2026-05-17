江戸時代の長崎奉行の行政、司法、貿易統制、外交、長崎警衛、キリシタン禁圧に関する資料展

長崎奉行所関係資料は、江戸時代、長崎奉行所にて作成、保管された、かつ長崎県所有（現在は当館収蔵）の1,242点の文書類1,176点、絵画類66点の資料を取揃えており、明治維新以後、長崎奉行所管理だけで判決を下せない状況ではあったが、江戸時代のわが国の政治、外交、貿易についての研究に非常に貢献しています。

特集展示は、ヨーロッパや中国の影響を受けた絵画資料や貴重な 歴史資料 など、当館が収蔵する資料を中心に様々なテーマで紹介するミニ企画展です。 長崎奉行所 関係資料は広い意味では、 長崎奉行所 に関する資料を指します。

これらのうち、江戸時代、長崎奉行所にて作成、保管された、かつ長崎県所有（現在は当館収蔵）の1,242点（文書類1,176点、絵画類66点）が、江戸時代の長崎奉行の行政、司法、貿易統制、外交、長崎警衛、キリシタン禁圧に関する文書などが含まれており、江戸時代のわが国の政治、外交、貿易についての研究に資するところが大きいとして、平成18年（2006）6月9日、国の重要文化財に指定されました。

"御奉書御書付類目録（ごほうしょおかきつけるいもくろく}"は、長崎奉行所にもたらされた幕府からの奉書や覚書、書付などの目録を記録したもので、全部で9冊があります。 この中のひとつに、老中の田沼意次（たぬまおきつぐ）ら3名から長崎奉行の柘植長門守正寔（つげながとのかみまさたね）宛に奉書が送られたとの記載があります。

"信牌（しんぱい）」は、唐船の船主に与えられた貿易の許可証で、"割符留帳（わけどめちょう）"は、信牌の発給原簿です。 信牌の名義人（牌主）と船主名、それに立会った唐通事を連名で記載し、唐船船主が持参した信牌と割符留帳の印影を合わせました。 本頁は現存の信牌と符合ができ、次頁には入港日、船主名も記されています。 長崎奉行所が取り調べ、判決を下した事件のうち、後のために代表的なものをまとめた判例集が犯科帳（はんかちょう）です。

ここでは天保13年（1842）の今下町の絵師「登与助」（川原慶賀）への判決記録を紹介しています。 また、長崎奉行だけで判決を下せない場合に、幕府へ伺いをたてた記録"御仕置伺（おしおきうかがい）"とあわせて展示しています





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