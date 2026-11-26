プロ野球史上伝説を残した昭和の名投手、江夏豊氏が78歳で死去し、東京都目黒区の円融寺で通夜と告別式が執り行われた。祭壇にはカーブのボールや21球の場面が再現され、妻からは優しさと不器用さを感じさせる手紙が読み上げられた。球界関係者やファンが別れを惜しみ、レジェンドは旅立った。

プロ野球 史に数々の伝説を残した昭和の名投手で、17日に78歳で亡くなった 江夏豊 さんの「お別れの会」（通夜）が25日に、葬儀告別式が26日に、東京都目黒区の円融寺（えんゆうじ）でしめやかに営まれた。

球界関係者やファンも弔問した25日は約370人、家族葬の26日は約30人が参列し、最後の別れを惜しんだ。 棺の中の江夏さんはタテジマをまとっていた。 昨年4月25日、甲子園で開催された巨人戦の始球式で着用し、車いすから立ち上がって往年の投球フォームを披露したユニホームだった。 トレードされても阪神を愛し、最後の公の場で不屈を体現した江夏さんらしい旅立ちの戦闘服。

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拝顔した球界関係者は「とても穏やかで安らかな表情をされていました」と涙を浮かべた。 トルコギキョウやカーネーションなどで彩られた祭壇は少し左側が高かった。 それは江夏さんが左手を振り上げた投球フォームをイメージしたもの。 ボールの赤い縫い目が正面ではなく斜めになっているのは、投げたボールがカーブだから。1979年（昭54）の日本シリーズで名場面となった「江夏の21球」で、勝負を決めるスクイズを外したシーンが再現されていた。