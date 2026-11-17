元プロ野球選手で伝説の投手・江夏豊氏が死去。78歳。1968年の401奪三振や日本シリーズ21球の快挙を残した。その名を世界に知らしめたノンフィクション『江夏の21球』の背景と、読者たちの熱い追悼の声を紹介する。

プロ野球史上、数ある伝説の中で最も深く人々の記憶に刻まれた投手の一人、 江夏豊 氏が17日に死去したことが確認された。享年78。氏は現役時代、その鋭い球威と高い野球智商で数々の記録を打ち立て、多くのファンに感動と畏敬の念を抱かせ続けた。特に、彼の名を世界的なスポーツノンフィクションの代名詞へと押し上げたエピソードは、野球のみならず文学の分野においても貴重な遺産となっている。

江夏豊氏の経歴には、いまだ破られていない鮮烈な記録が数多く残されている。最も顕著なのは1968年に記録したシーズン401奪三振であり、これは日本のプロ野球記録として今も健在である。また、1971年のオールスターゲームでは9連続奪三振という驚異的なパフォーマンスを見せ、その速球は当時のファンにとって圧巻の光景であった。これらの記録は、単なる数値を超え、日本のスポーツ史における絶対的な基準点として語り継がれている。

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優勝請負人としての江夏のピッチング術

キャリア中盤に先発からリリーフ（救援投手）へ転向した江夏豊氏は、その適応力と実力でさらに大きな実績を残すこととなる。広島東洋カープや日本ハムファイターズで活躍し、両球団のリーグ優勝や日本一に貢献したこの手腕から、彼は「優勝請負人」と呼ばれるに至った。特に広島東洋カープ時代におけるその活躍は、チームの低迷期からの復活劇を支える原動力となり、クラブの歴史に名を残す存在となった。

江夏豊氏の野球人生における集大成ともいえる瞬間が、1979年広島時代に行われた日本シリーズ第7戦である。相手は近鉄バファローズで、会場は大阪球場だった。試合は9回裏、広島が1点をリードしながらも、無死満塁のピンチを迎える。一打で試合が決まる絶体絶命の状況下で、江夏豊氏はマウンドに立ち、その鋭い洞察力と研ぎ澄まされた投球術で無失点に切り抜け、日本一を獲得した。この攻防は、彼の投手としての矜持と技術の粋を凝縮した瞬間として語り継がれている。

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山際淳司と江夏の21球の文学的創造

この極限状態でのマウンドでの活躍を、単なる実況中継やスポーツニュースの枠を超えて後世に伝えることとなったのが、スポーツライターの故・山際淳司氏である。氏が執筆したノンフィクション「江夏の21球」は、文藝春秋が発行するスポーツ誌「Sports Graphic Number」の創刊号に掲載されたことを皮切りに、瞬く間に全国に知れ渡るようになった。このタイトルは、江夏氏のその試合での投球回数を象徴するものとして定着した。

「江夏の21球」という言葉そのものは、実況中継で使われた表現ではなく、山際淳司氏が後にエッセイとしてこの題材を執筆し、「Sports Graphic Number」創刊号に載せたことで世に広まったものである。山際氏の文章は、物理的なデータやスコアブック上の記録だけでなく、江夏氏の思考プロセス、呼吸のリズム、そしてマウンド上の緊張感を文字を通じて読者の五感に訴えかけるものだった。この著作は、後に角川書店から『スローカーブを、もう一球』として書籍化され、スポーツ・ノンフィクションの金字塔として位置づけられることとなった。

追悼の浪潮とデジタル時代の記憶の継承

江夏豊氏の訃報を受け、ソーシャルメディアプラットフォームX（旧Twitter）では「江夏さん」とともに「江夏の21球」がトレンド入りした。多くのユーザーが江夏氏の名場面を語る際にこの言葉を用いているが、一方で、このタイトルを生み出した山際淳司氏の貢献に言及する投稿も見られる。一部のユーザーは、山際氏が語られないまま江夏氏の名前だけが独り歩きしているのではないかと指摘し、文学的創作の源泉に対する敬意を表明する声も上がっている。

読者たちの追悼の声の中には、山際淳司氏の『スローカーブを、もう一球』という文庫本を強く読み込んだという体験談が数多く見受けられた。「言葉の力だけで江夏さんをわたしのヒーローにしてくれた」という評もあり、山際氏の文章が読者の想像力を刺激し、江夏氏の熱い息づかいや思考を可視化していたことがうかがえる。この本は単なる記録bookではなく、読者にとって心の支柱となった一冊だったのだ。

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さらに、山際淳司氏の他の作品である「八月のカクテル光線」や、県立高崎高等学校のセンバツ大会出場への軌跡を描いた表題作など、氏のスポーツ・ノンフィクション作品群そのものへの関心も高まっている。これらの作品は、単なるスポーツの記録を超え、人間のドラマ、困難との闘い、そして達成の喜びを深く掘り下げた文学的な完成度を備えているため、野球を知らない層にも響き渡っている。

近鉄バファローズ（当時）の石渡茂選手に関する記述など、当時の選手たちの内面や心理状態にも光を当てた山際氏の筆致は、現在でも高く評価されている。「今でもまだそんなはずがないと思っている」という石渡選手の心情描写は、今でも強く印象に残る書き出しとして引用される。江夏豊氏の旅立ちとともに、そのピッチャーとしての矜持を余すところなく描いたこれらのスポーツライティング作品が、改めて脚光を浴びており、日本のスポーツ文化における重要なテキストとして再評価が進んでいる。