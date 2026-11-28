阪神でシーズン奪三振記録を樹立し、広島や日本ハムで活躍した江夏豊氏が17日、東京都内の病院で死去した。78歳。球史の伝説と人間的な魅力を振り返る。

元プロ野球選手で評論家の 江夏豊 氏が17日、東京都内の病院で死去した。78歳だった。江夏氏は 阪神タイガース 在籍時にシーズン 奪三振記録 を樹立し、その後は広島東洋カープや北海道日本ハムファイターズなどでリリーフエースとして活躍した。日本の野球史に残るその功績と、独特の人間味あるエピソードは多くの人々に記憶されている。

江夏氏の伝記的実績とチーム貢献

江夏氏の経歴は、単なる数字の羅列を超えたインパクトを持つ。阪神時代にはシーズン奪三振記録という金字塔を打ち立て、その圧倒的な力を証明した。その後は広島、さらに日本ハムへと渡り、各チームで抑えとして大活躍を見せた。1996年から2010年までデイリースポーツで評論家として活動し、業界内外からの信頼も厚かった。この度逝去したことで、後世に残るべき彼の功績を再評価する機運が高まっている。

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掛布氏らが悼む江夏の多面的な魅力

江夏氏が亡くなった際、阪神OB会長である掛布雅之氏はコメントを発表した。「すごく厳しいけど、温かい人」という掛布氏の言葉は、彼の人柄を端的に表している。江夏氏は怖くもあり、繊細でもあり、やさしくもあり、子どものようでもある、多様な表情を持つ人物だった。多くの関係者の頭を今も様々な記憶が駆け巡っている。野村克也監督の担当記者を務めた経験から、ノムさんの話もよく出たとされる。

対談とキャンプで見た人間味あふれる日常

阪神の野村監督が誕生した1998年11月には、東京のホテルニューオータニで「野村、江夏対談」が実現した。当日、江夏氏は予定より1時間も早く会場に現れ、質問事項がぎっしり書き込まれたメモを手にしていた。恩師に失礼があってはいけないとの思いからだろう、その緊張感と敬意は伝わってくる。対談中は笑いに包まれたが、開始前の様子は忘れられない記憶となっている。

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2人きりで1ヶ月間を過ごすキャンプ取材では、数々のエピソードが生まれた。沖縄国際通りのとんかつ店で、胃の調子が悪かった記者が脂身の少ないヘレカツを頼んだ際、江夏氏は「とんかつと言えばロースやろ」と指摘し、その後は辛くも静かな食事会となった。しかし、この後には驚くべき後日談が存在する。お酒は一切飲まず、甘党であった江夏氏は、夜に不安になるため、目が覚めた時に備え枕元に甘いものを常備していたという。

「パン屋、あいてるかな。アンパン買いたいんや」との願いから、夕食後、2人で必死に探し回った結果、閉店間際のパン屋で奇跡的にアンパンが残っていた。「ありがとうな」と感謝の言葉を漏らしたその姿は、選手としての強さと、一人の人間としての弱さや繊細さを併せ持つ彼の真実を浮き彫りにした。レンタカー移動時には助手席で眠らないと決意し、「もし、うとうとしたら起こしてくれ」と依頼していたが、実際は眠ることはなく、代わりに歌を歌うことで眠気覚ましを行ったという。」,