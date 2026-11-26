阪神、広島など５球団で通算２０６勝１９３セーブを挙げ、１７日に東京都内の病院で７８歳で死去した野球評論家・江夏豊さんの「お別れの会」が、２５日に東京都内の円融寺で執り行われた。２６日の葬儀と合わせて球界関係者ら約４００人が参列。阪神ＯＢの江...

江夏さん「猛虎愛」込めて旅立ち 縦じまユニ身にまとう お別れの会に４００人、別れを惜しむ阪神、広島など５球団で通算２０６勝１９３セーブを挙げ、１７日に東京都内の病院で７８歳で死去した野球評論家・江夏豊さんの「お別れの会」が、２５日に東京都内の円融寺で執り行われた。２６日の葬儀と合わせて球界関係者ら約４００人が参列。

阪神ＯＢの江本孟紀氏（７９）や川藤幸三氏（７７）がしのび、多くの関係者が伝説の“球界最強左腕”との別れを惜しんだ。 参列者はきれいな顔を見て、涙をこらえた。 ご遺体は、阪神時代の縦じまのユニホームに身を包んでいた。 会場には思い出の品などを飾るコーナーもあり、遺影の近くにはこよなく愛したタバコ、ショートホープが置かれていた。

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現役時代の若かりし姿の写真は、伝説の最強左腕として君臨した当時そのままに、まばゆい輝きを放っていた。 多くの阪神関係者も別れを惜しみ、参列した球団ＯＢの川藤幸三氏は「とにかくゆっくり休んでくれ、しかないやろ」と寂しそうに声を震わせた。 同じく球団ＯＢである江本孟紀氏は「ちょっと違う道だったけれど一緒に歩いてきたというところが…。 寂しいところありますよね」と感慨深げに語った。