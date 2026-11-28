直木賞作家・江國香織の恋愛長編小説を映像化。恋人や配偶者がいるかに関わらず無邪気に女性に近づく鯖崎涼を中心に、桃、響子、石羽との禁断の三角関係が描かれる。響子の娘が行方不明になる事件や、各人物の複雑な想いが交錯し、物語は最終局面へと進んでいく。

今作は、直木賞作家・ 江國香織 氏の恋愛長編小説『 はだかんぼうたち 』を映像化。 興味を持った女性には、恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼（松田）を中心にした、美しくも危険な大人の三角関係を描く。

鯖崎は10歳年上の歯科医・筒井桃（加藤ローサ）との都合の良い“名前のない関係”を楽しみながらも、桃の親友で3児の母・堀田響子（大沢あかね）にも興味を示し、欲望のままに2人の間を揺れ動く。 大人たちが強烈に求め合い、嫉妬、打算、欲望…心の汚点をさらけ出しながらも不器用にみっともなく生きる禁断の恋愛群像劇を繰り広げる。 そして、久しぶりに休日をともに過ごした桃と石羽拓（髙木雄也）。 石羽は、桃の心に鯖崎がいることを知りながらも、何事もなかったかのように穏やかに接する。

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その変わらぬ優しさは、かえって切なさを際立たせることに。 一方、仲むつまじく歩く2人の姿を目撃してしまった鯖崎は、胸の内を押し殺すような表情を浮かべながらも、響子へのアプローチを続ける。 子どもたちによって散らかり放題となった部屋を前に、呆然とする響子のもとへ、手伝うことを口実に鯖崎が駆けつける。 鯖崎のアプローチはいつものようにかわされるが、その直後、響子の長女・未来（永瀬ゆずな）が行方不明になり、慌ただしい事態に。