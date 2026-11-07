永野豪、鹿島戦で先制弾決めU21代表へ好調持ち込み

FC東京の永野豪が鹿島アントラーズ戦で鮮烈な先制ゴールを挙げる活躍を見せ、大岩剛監督率いるU21日本代表のスペイン遠征へ向けて自信を深めた経緯を詳述する。

FC東京 の若手MF 永野豪 が、 鹿島アントラーズ との対戦において試合を決定づける先制ゴールを奪い、チームの勝利に貢献した。20歳の彼は、前半の不振をバネに後半で復活し、その活躍を通じて 大岩剛監督 が率いる U21日本代表 のスペイン遠征への参加資格を確実なものにした。この結果は、彼がクラブでの主力座を固める上で重要な転機となった。

前半の失速を防御と精神力でカバー

永野は、ミスの連鎖によって思考がネガティブ方向へ傾きかねない状況において、自らを客観視する術を持っていた。彼は、ミスが続く試合において思考がネガティブになればそのままミスが連鎖すると分析し、そこではより走る部分や自身の得意な守備の部分からチームに貢献することを意識してプレーした。その結果、気持ちを切り替えて守備で踏ん張ったことで、FC東京は無失点で前半を折り返すことに成功した。

Also read 江藤愛アナ「出したことない声が」朝から野太い悲鳴が漏れたわけ「クイズは素が出る」（1/2ページ）

監督の激励とテクニカルスタッフの指導

ハーフタイムでは、大岩剛監督から声である「ゲキ」が飛ばされ、信頼するテクニカルスタッフからの修正指示も永野に入っていた。これらのサポートにより、後半はプレーに安定感が戻った。前半には一人一人がボールに関わって連動した攻撃ができておらず、個人個人のつながりやよりアグレッシブにプレーすることが求められていたが、その部分後半に入って変化が見られた。

後半15分に生んだ値千金の先制点

後半15分、永野の判断が試合の流れを一変させた。彼は縦パスをキャンセルし、右へ流した瞬間から得点機会を創出。この鮮やかな仕掛けから生まれた先制ゴールは、まさに値千金の瞬間であった。この得点は、苦しい展開から持ち直した20歳の姿に、隣でプレーする28歳の先輩である高も目を細めて感嘆するほどだった。高は、あの年であそこまでできることに驚き、イエローカードをもらったり捕まっているシーンもあったが、90分間通して耐え抜いた点に称賛を送った。

Advertisement

ライバル意識とチームメイトとの高め合い

高は、全員がいい競争ができている中で自分も負けじとみんなで高め合っていきたいと刺激を受けたと振り返っている。こうして周りにも支えられながら掴んだ鹿島相手の勝ち点3。永野は、前半はうまくいかなかった中でもゼロで終えられたこと、後半に持ち直して2対0で勝てたことが、個人としてもチームとしても今後につながると冷静に手応えを口にした。自身は前半のパフォーマンスに納得していないものの、結果的に勝てたことは大きかったと語った。

欧州の頂点選手と対峙するU21代表の使命

ここでリーグ戦は一時中断となり、永野はU21日本代表に合流。9月にアジア競技大会で実戦経験を積んだ後、FC東京で主力の座を勝ち取った永野にとって、次はクラブでの成長を試す絶好の機会となっている。特に1試合目で戦うU21スペイン代表は、ラ・リーガを始めとした欧州5大リーグでコンスタントに出場機会を得ている選手たちと対峙する貴重な機会であり、モチベーションは自然と高まっている。永野は、リーガなどでスタメンを張っている選手たちにも勝たなければならず、海外の若い選手たちの基準を知る必要があると認識を深めている。