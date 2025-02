永野芽郁さん、NAILIE AWARD 2024で「Beauty of the year」に選出

俳優の永野芽郁さんが11日、都内で行われた『NAILIE AWARD 2024 授賞式』&『Beauty of the year 2025発表会』で、「Beauty of the year」に選出されました。 永野さんは受賞理由として、「唯一無二の魅力と内面からあふれる美しさ」や「どんなシーンでも飾らずモードなスタイルや華やかなファッションを着こなす」などが挙げられました。

俳優の 永野芽郁 さんが11日、都内で行われた『 NAILIE AWARD 2024 授賞式 』&『Beauty of the year 2025発表会』に参加しました。その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」に選出されました。\多くのユーザーから支持を集めた ネイリスト を表彰する『 NAILIE AWARD 2024 授賞式 』では、「 ネイリスト 総合部門」「NEXT ネイリスト 部門」「デザイン部門」がそれぞれ発表されました。 「唯一無二の魅力と内面からあふれる美しさ」「どんなシーンでも飾らずモードなスタイルや華やかなファッションを着こなす」などの受賞理由が述べられている最中から永野さんは口元を抑えて笑いをこらえ切れず…。\永野さんはトロフィーを受け取ると「とても光栄に思います…。なんですけど面と向かってウソみたいにいっぱいの褒め言葉をもらいすぎちゃって笑いが止まらなくなっちゃいました」と反省。「本当に思ってますか?(笑)たくさん褒めてもらえてこの1年頑張れそうです」と喜んだ。

この日はチョコレート色にハートを意識したネイル、黒のシックなジャケットスタイルで登場。爪を見せながらの撮影タイムでは「結婚したみたい。不思議な感じですね…ふふふ」と照れくさそうだった





