永野猛蔵騎手が競馬場でのスマートフォン不正使用と外部との通信疑いでJRAから12カ月の騎乗停止処分を受けた。永野氏はこれを受けてJRAの騎手免許を返上し、引退した。

JRA 騎手の 永野猛蔵 氏が、競馬場内でのスマートフォン不正使用および外部との違法な通信行為が発覚し、12カ月の 騎乗停止処分 を受けたことが明らかになった。この処分により、永野氏は2024年11月13日付けで JRA の騎手免許を返上し、正式に引退した。処分決定は2024年10月8日付で通知され、その直後に永野氏本人から免許返上の届け出があった。

不正使用の事実と処分決定の詳細

関係者への取材により、永野氏は2023年5月26日から2024年10月6日までの約1年4ヶ月にわたり、競馬場内の調整ルームでスマートフォンを継続的に使用していたことが判明した。この間、永野氏は1台目のスマートフォンをロッカーに預ける偽装工作を行い、2台目の端末を持ち込んでいた。また、複数の外部の者と通信や通話を行っていた事実も確認された。

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さらに、永野氏は骨折による休養中に、親族に対して予想行為を行っていたことも発覚した。JRAはこの一連の違反行為に対し、2024年10月8日から12カ月間の騎乗停止処分を下すことを通達した。この処分は騎手としての厳格な倫理基準を重視した決定であり、違反の継続性や偽装工作が含まれた点も重く見なされた。

永野氏のコメントと引退後の動向

処分決定を受けて永野猛蔵氏は、佐賀競馬のホームページでコメントを発表した。彼は「以前、JRAの騎手として活躍する中で深く反省しなければいけないことがありました」と述べ、自身の違反行為に対する謝罪を述べた。また、地方競馬全国協会と佐賀競馬場、そして支えてくださった方々に対して感謝の気持ちを表明した。

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永野氏は「騎手として責任ある行動を心がけ一生懸命がんばっていきたいと思います」とし、新たなスタートを切れるチャンスをもらったことへの感謝を示した。このコメントは、彼の今後の地方競馬での活動に対する意欲を示すものでもあり、ファンや関係者からの支持に応えようとする姿勢がうかがえる。

経歴と実績：新人賞受賞から最終レースまで

永野猛蔵氏は2002年9月8日に新潟県で生まれ、2021年に美浦の伊藤圭三厩舎から騎手デビューした。デビュー当時の同期には永島まなみ氏や古川奈穂氏がおり、永野氏はデビュー1年目で29勝を挙げ、民放記者クラブ賞を受賞している。その後も安定した成績を維持し、2022年には30勝を挙げてフェアプレー賞を獲得した。

JRA通算での勝利数は111勝に達したが、重賞での勝利は挙げられていない。身長161.5センチ、体重45.5キロ、血液型A型である永野氏は、最終レースで馬券に絡むことが多く「最終のタケゾー」としてファンに親しまれていた。彼の騎乗スタイルは軽快であり、観客からの人気が高かった。

今後の影響と地方競馬での再出発

永野氏の引退とJRAからの脱退は、競馬界における倫理観の重要性を再認識させるきっかけとなった。彼の不正使用行為は、競馬場のセキュリティや騎手間の信頼関係に深刻な影響を与えた。JRAはこのような違反行為に対して厳格な処分を下しており、今後も同様の違反が繰り返されないよう監視を強化する方針である。

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今後は、永野氏が地方競馬全国協会および佐賀競馬場で新たな騎手人生を歩むことが期待されている。過去の反省を活かし、責任ある行動をとることで、再び騎手としての地位を確立することが求められている。ファンからは、永野氏の再出発への応援の声が上がっており、彼の今後の活躍に注目が集まっている。