第76期ALSOK杯王将戦挑戦者決定リーグの最終7回戦が24日指され、永瀬拓矢九段と藤本渚七段がともに5勝1敗で並んだ。27日にプレーオフを行い、勝者が藤井聡太王将への挑戦権を得る。藤本は3学年下の挑戦者となる。

将棋の 藤井聡太 王将（竜王・名人・王位・棋聖・棋王＝24）への挑戦権をかけた第76期ALSOK杯 王将戦 挑戦者決定リーグ最終7回戦が24日、都内の将棋会館で一斉に指され、 永瀬拓矢 九段（34）が郷田真隆九段（55）に、 藤本渚 七段（21）が伊藤匠叡王（24）に勝利し、5勝1敗で並んだ。27日のプレーオフで決着を付ける。

永瀬は「いい星取りで6局指せたのはよかった」と淡々と語り、藤本の結果を待った。 そして藤本が勝利し、自身2年ぶり2度目のプレーオフへ。 郷田との長時間の感想戦を終え「久しぶりの挑戦者決定戦なので、集中して頑張りたい」と静かに語った。 藤本に対しては「近年、一番勝ってる若手なのかなという印象」と評価した。

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逆に藤本が勝てば、初のタイトル挑戦となる。 藤井は過去、誕生日が3カ月違いで同学年の伊藤（2002年10月10日生まれ、藤井は同年7月19日生まれ）の挑戦を受けたことはあるが、学年が下の挑戦者は今回が初。 藤本は2005年7月18日生まれ。 藤井にとっては、3学年下となる。

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永瀬と藤本は同リーグで公式戦初対戦し、8月27日の1回戦では藤本が敗れている。 中2日のプレーオフについて「策とか練るのは難しいので、なるべくいいコンディションで臨みたい」と前を見据えた。 藤本は23日時点での公式戦成績は32勝14敗。 対局数（46対局）と勝数（32勝）でともに1位で絶好調だ。