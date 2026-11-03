永原和可那、現役復帰とコーチ就任を表明 新チーム立ち上げに参加

バドミントン女子ダブルスの元日本代表、永原和可那選手が現役復帰とコーチ就任を発表。新チーム立ち上げへの参加と年内のアメリカ移住も明かした。

バドミントン 女子ダブルスで2大会連続の五輪出場を果たし、昨年現役を引退した 永原和可那 選手（30）が、2日までに自身の インスタグラム を更新し、重要な決断を明らかにした。彼女は株式会社成田と契約を結び、 現役復帰 と同時にコーチとして 新チーム の立ち上げに携わることが決定したと報告した。

新チーム立ち上げへの想いと復帰の理由

2025年3月を以て現役を退いたと公言していた永原選手だが、その決断には明確な理由があった。彼女は自身の投稿の中で、社長の成田氏の人柄や経営理念に対して強い尊敬の念を抱いていることを明かした。人として尊敬できる考え方が素敵であり、まだカラーも何も決まっていないこの新チームの創設過程に、自らを捧げて貢献したいという強い思いから、この決断に至ったという。

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もう一つの大きな要因は、引退後に行き交う多くのコネクションである。引退してから予想以上にご縁をいただき、人脈が広がったことで、周囲から「現役時のプレーをもう一度見てみたい」という要望を数多く耳にしたという。その声に応えたいという気持ちは大きかったようだ。

初断り後の再検討と復帰の決意

永原選手によれば、バドミントン競技に対しては全く悔いなく、やり遂げたという満足感を持っていたため、当初は現役復帰のお断りをしたという。しかし、周囲から「永原さんだからこそお願いしたい」という熱い願いを何度も受け取り、また多くの人々にまだプレーを見せてあげるチャンスが自分にあるかもしれないと考えを改めた。その結果、再びコートに戻るという覚悟を決め、この復帰に至った経緯を明かしている。

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年内アメリカ移住と多角的な活動計画

活動拠点に関する重要な発表もあった。永原選手は、今年中にはアメリカに拠点を移す計画であることを明らかにした。現役選手でありながらコーチも務め、ビジネス面でも関わるという三つの役割を同時にこなす新しい挑戦に、 herself 楽しそうだと語っている。具体的には、現地でコーチングを行いながら練習を積み重ね、大会に合わせて日本に帰国するという形での活動予定を伝えた。

この複雑なキャリアチェンジに対し、ファンやフォロワーからは温かい応援の声が殺到している。「わかなちゃんがバドミントンをしている姿を大好きなので、また見られるのは嬉しい」という喜びの声や、「現役復帰はすごいこと。頑張ってね」という激励、さらには「楽しみが増えた。わかなちゃん、やったれー」といった応援メッセージが投稿に寄せられている。

永原選手は、新しいことに挑戦することが好きだとし、今から始まるワクワクした日々への期待感を隠していない。現役復帰兼コーチという新たな身份で、株式会社成田を擁する新チームがどのような色彩を見せてくれるのか、今後のバドミントン界、特に女子ダブルス分野での活躍が注目されている。年内のアメリカ移住を経て、世界規模での活動も視野に入れた彼女の次のステップに、世界中のファンが視線を向けている。