永作博美がTBSドラマ最終回後、ストラックアウト挑戦で驚きの声

永作博美がTBSドラマ最終回後、ストラックアウト挑戦で驚きの声が多数寄せられました。SNS上では、永作博美のストラックアウト上手い！！、ドラマでも走るシーン早くてすごいなと思ってたけど、ストラックアウトもすごい上手でびっくり！、永作博美は野球経験者？ストラックアウト上手いんだけどwと、驚きの声が上がっていました。

NEWS TEXT: 9日に 最終回 を迎えたTBS系ドラマ『時すでにおスシ！？ 』（火曜午後10時）の主演を務めた永作は、3日に番宣のため同局系『ラヴィット！ 』に出演し、 ストラックアウト に挑戦。12球を投げて6枚の的を射抜いき、SNS上でも『 永作博美 ストラックアウト 上手い！！

』『永作さん、ドラマでも走るシーン早くてすごいなと思ってたけど、ストラックアウトもすごい上手でびっくり！ 』『永作博美は野球経験者？ ストラックアウト上手いんだけどw』と驚きの声が多数あがっていた。 その後、9日の投稿では『#ストラックアウト再び』と記し、バッティングセンターらしき場所で再びストラックアウトに挑戦した写真をアップ。

『やっと気が済んだ。 しかし多分これは少々…沼ってる。 バッテングもヤバいぞ、楽しいぞぞ…ぞ…』と、すっかりハマっている様子をつづったが、ストラックアウトの的は9枚すべてがセットされたままの状態だったため『結果はどうだったのでしょうか？ 』『何枚ヌキました？

私の予想は2枚ちゃいますか？ 』などといった声も寄せられていた。 そうした声を受け、今回の投稿で『気になってる方へ 結果です』と、4枚が射抜かれた写真をアップして報告。 『本当は全く気が済んでいません。。

次の機会に、また』と悔しい本音を明かすとともに、『あっ昨日から背筋、腹筋、胸筋など…激しい筋肉痛におそわれ、なんなんだコレは!? と思っていたらコレでした笑笑。 この筋肉痛が…この投球練習に合っていますように』とちゃめっ気たっぷりにつづった





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永作博美 ストラックアウト TBSドラマ 最終回 挑戦

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