女子ゴルフの永井花奈が２２日、自身のインスタグラムを更新。「今週も応援ありがとうございました！大王製紙エリエールレディスオープンにて、今季１３回目のＴＯＰ１０に入ることができました」と報告し、続けて「まず、初日のペナルティの際、競技委員の方...

女子ゴルフの永井花奈が２２日、自身のインスタグラムを更新。

「今週も応援ありがとうございました！ 大王製紙エリエールレディスオープンにて、今季１３回目のＴＯＰ１０に入ることができました」と報告し、続けて「まず、初日のペナルティの際、競技委員の方に対して不適切な言葉遣いをしてしまい、不快な思いをさせてしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。 大会第１日は９、１５番ホールのみでプリファードライ（無罰でボールを拾い上げ拭くことができる）が適用されていた。 だが、永井は別のホールでも誤ってボールを拾い上げ拭いてしまったため、同組の佐久間とともに３罰打を科されていた。

Advertisement

一方でプリファードライは全ホールで適用される場合がほとんどで、永井自身もこの日の投稿で「今回のように特定のホールが指定されるケースは、１０年間試合に出てきた中でも、生涯で１～２回あったかどうかというくらい珍しいことだと思います」と指摘。 永井は「大前提として、ルールを把握し、確認することは選手自身の責任であると承知しています」「もちろん、確認不足だった自分に責任があることは理解しています」とした上で、出場選手の誰もが間違えずに理解できるような周知方法がとられるよう求め「今回のことを自分自身の反省として受け止めつつ、同じようなことが起こらないように願っています」ともつづった。