歌手の氷川きよしがファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』の「芸能部門」を受賞。25日に都内で行われた授賞式に出席した。

歌手の氷川きよしがファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』の「芸能部門」を受賞。25日に都内で行われた授賞式に出席した。

選考理由は「2000年に『箱根八里の半次郎』でデビューするや新人賞を総なめにし、2006年には日本レコード大賞に輝き、2017年にはアニメ主題歌『限界突破×サバイバー』で新境地を開いた氷川きよしさん。 常に自由と美しさを追求し、ハイブランドからファストファッションまで好きな服を好みのシルエットに仕立て直し、素直な自分を素直に表現する、まさに限界突破を続けるベストドレッサーです」という内容だった。 トロフィーを受け取り笑顔の氷川。

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「本当にありがとうございます。 大変光栄でございます」と感謝した。

「子どもの頃から本当にファッションが好きで。18歳の時には自分で小さいテーブルに挟むミシンを買ったりして、自分で服を作ろうかなと思ったんですが、作れなくて…。 歌手の道を選びました。 それぐらいファッションが好き」と話して笑いを誘った。

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「音楽とファッションは、すごくつながっていて。 衣装によって歌により一層の説得力が出る。 これまでいろんなファッションで歌わさせていただきましたけど、本当に幸せです」としみじみと口にした。 レッドカーペットを歩いて登場した。

この日の装いは「なびくものがいいかなと思って選ばさせていただきました」とも語った。 授賞式後には取材も実施。 氷川は「久しぶりの囲み取材なので楽しみにしていました」とうれしそうな笑顔も。

「演歌歌手としては初の『ベストドレッサー賞』」と水を向けられると「最近は演歌歌手と意識はしてない。 あまりこだわらなくてもいいじゃないですか。 こだわり過ぎて型にはまるのはよくない。 今、歌うべき、人の心に伝わるべきものを歌っていきたい」としながらも「演歌歌手というカテゴライズだと初なんですね。

演歌歌手ということにしておきます」と急な方針転換をして笑わせた。 まもなく年の瀬。

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「今年1年は今まで生きてきた中で1番充実していた1年でした。 毎日が楽しくて、毎日自然と心から感謝があふれてきた。 歌ってきてよかった。 心の充実を感じていました」としみじみと1年を振り返る。

今年の漢字一文字は「心」だそうで「世の中、心一つですよね。 AIでいろいろなことが進んでいる。 レジもマシーンでしょ。 さみしくなる。

人との交流が好きなので、レジの方と会話して、スーパーの友だちが多いんです。 そういうふれあいの中で絆が生まれる。 心がつながって『またお店に行きたい』となる。 ものを買いたいのはもちろんですけど人に会いに行きたいという気持ちで心がつながるので」と情熱的に話していた。 1972年よりスタートした同アワードは、マスコミ、歴代受賞者によるアンケート結果と、選考委員会による最終審査をもとに各分野から受賞者を決定する。

今年は「政治部門」を高市早苗首相、「経済部門」を東レの大矢光雄CEO、「学術・文化部門」をアーティスト・デザイナーの篠原ともえ、「芸能部門」を歌手の氷川、俳優の古川雄大、俳優の上坂樹里、「特別部門」をシャディの浜野幸也社長が受賞した。