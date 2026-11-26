アイスダンスの紀平梨花と西山真瑚組が、結成2季目となるGPシリーズ初出場へ向けて公式練習を行った。紀平は4季ぶりのGP復帰にワクワク感を語り、西山は表現の深みを追求する考えを示した。

アイスダンス で GPシリーズ 初出場となる「りかしん」こと 紀平梨花 （24＝鹿島） 西山真瑚 （24＝オリエンタルバイオ）組が、フリーダンス（FD）の本番衣装で公式練習に臨んだ。 結成2季目の紀平にとっては、女子シングルで4位に入った22年11月のエスポー大会以来、4季ぶりの GPシリーズ となる。

紀平は「違ったワクワクした気持ちがある。 楽しく滑り切れたら」と心を弾ませた。 久々のNHK杯に「思い出深い。 NHK杯の空気感を思い出してきた。

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すごく楽しみな思いが強い」と話し、「チャンスをしっかり生かして、良い大会にできたら」と意気込んだ。 得点を伸ばすため、ターンの精度を磨いてきた。