孤独な高校生・氷川小雪の前に、人気者である男子・雨宮湊が現れ、彼女の壁を崩そうとする。静かだが不器用な少女、明るいバスケ部員、距離感を気にしない湊、優しい陽太——4人の心が一直線に交錯する青春物語。TBS系・AT-Xにて2026年4月2日～放送開始。主演は永瀬アンナ・和泉風花・千葉翔也・猪股慧士ら。

孤独を好む女子高生である氷川小雪は、他人と深く関わることに抵抗を覚え、人間関係を避ける生活を送っていた。 幼なじみの安曇美姫とだけは特別な関係を築いていたが、その生活に大きな変化が訪れる。

学校に転校してきた男子生徒・雨宮湊の登場だ。 湊は小雪に対して積極的にアプローチを試み、距離を詰めようとする。 最初は彼を避けようとする小雪だったが、次第に湊の行動に混乱を覚え始める。 小雪と美姫は部活動の女子バスケットボールチームに所属しており、練習や試合に励んでいた。

しかし、小雪は湊の存在により、自分自身を見つめ直すこととなる。 一方、湊は明るく社交的な性格で、周囲からも慕われており、バスケットボール部の男子部員である日野陽太とも仲良くなる。 この4人の間で、複雑な人間関係が形成されていくこととなる。 湊は、小雪の厚い壁を突き崩そうと努力を続けるが、小雪の孤独な心情には簡単には近づけない。

ドタバタとしたコメディ部分も含まれているが、同時に青春の葛藤や友情、恋心を描いた物語として展開される。 каждой персонаж lleva una lucha interna, desde kernel小雪 com su miedo a ser aceptada por los demás hasta 霧島月子 bosqueja emotivo lavada planes potélica. Zeitraum de anime 13 episode. réunion periódicos anim گفت に 2026's 4月2日にhoodle, TBS係 y AT-X so 刺繡kyc.

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