地球環境が安定していたおかげで人類は繁栄してきた。しかし、新たな研究で、北極と南極の海氷や積雪、永久凍土が、地球環境の安定を維持するための「安全域」からすでに外れていることが明らかになった。

安全域を外れたからといって、翌年に海面が3m上昇したり、1兆トンもの二酸化炭素が一気に放出されたり、映画『デイ・アフター・トゥモロー』のような事態が起きたりするわけではない。 しかし、危険な転換点を超える可能性が高まることは間違いない。

「気温上昇が1.5℃に迫り、さらにそれを超えれば、地球環境が危険な転換点を迎えるリスクが非常に高まります」と、ノルストロームは語る。 また、安全域という考え方は「より広い視点」に立ち、長い時間をかけて少しずつ進む変化も評価するものだという。

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「今回の場合は、地球環境が比較的安定していた時代と比べて、雪氷圏の状態がどれほど変化しているのかを評価しています」と説明する。 雪氷圏が安全域からさらに遠ざかるのを防ぐには、温室効果ガスの排出を削減することが最も効果的かつ直接的な方法である。 しかし、地球上の氷を守るために、より大胆な対策を講じようという提案も増えている。 科学者たちはすでに、夏の間、アルプス山脈の氷河をシートで覆い、融解を防ぐ取り組みを実施している。

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また、冷たい海水を海面までくみ上げて氷を厚くする技術を研究したり、人工の障壁によって西南極氷床を安定させられるかどうかをシミュレーションで検証したりする研究者もいる。 には多額の費用がかかる可能性があり、効果があるという保証もない。 また、温暖化の根本原因である化石燃料の燃焼を止めることにもつながらない。 ノルストロームは、氷や雪、そしてわたしたち自身を守るために最も急ぐべきなのは、温室効果ガスの排出削減だと指摘する。

とはいえ、雪氷圏がますます危険な状態に向かっている以上、より大胆な対策についての研究も「原則として、制限すべきではありません」と語る。 （Originally published on