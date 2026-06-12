水野達稀、エンドラン失敗から逆転打で貢献 日本ハム8連勝も順位は動かず

日本ハムの水野達稀内野手が、5回の同点機にエンドランを空振りしながらも、その後タイムリー三塁打を放ち、チームの8連勝に貢献した。役割を状況に応じて使い分ける打撃と、残り交流戦での全勝を誓う。

日本ハム の 水野達稀 内野手（25）は、失敗をすぐに取り返した。 同点の5回1死一塁の場面で、カウント1ボールからの2球目に エンドラン のサインが出た。 田宮がスタートしたが、水野は空振り。

しかし田宮は守備のタッチをかいくぐり、二塁に滑り込んでセーフとなった。 水野は「タミちゃん（田宮）がセーフになってくれたんで、もう切り替えようと」と振り返る。 その後、3球目に中日柳の143キロの球を逆方向へはじき返し、左翼フェンスに直撃する勝ち越しの適時三塁打を放った。

「結構レア。 意外と足、速いんだなって（笑い）」と自画自賛した。 この打点は5試合ぶりで、5月中旬から7日まで1番打者として起用され続けたが、この日は2番でスタメン出場。

「欲を言えばもうちょっと長打は欲しいんですけど、長打を捨ててヒットを打った打席もあったので、そこはうまく使い分けながらやれている」と役割に徹する姿勢を見せた。 チームは2016年7月11日以来、10年ぶりの8連勝を記録したが、交流戦でパ・リーグの他球団も好調のため順位がほとんど動かない。

「8連勝でも順位変わらずかあ…」とため息をつき、「ちょっとでも（ゲーム差を）縮めたい」と語った。 残り3試合の交流戦を全勝で終え、再開するリーグ戦に勢いをつける意向だ。 【中島宙恵





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日本ハム 水野達稀 エンドラン 交流戦 8連勝

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