水谷千重子の宴ジョインコンサート2026、東京ガーデンシアター公演を12月20日にU-NEXTで独占ライブ配信

U-NEXTは、水谷千重子の宴ジョインコンサート2026 東京ガーデンシアター公演の模様を12月20日（日）に独占ライブ配信します。月額会員は追加料金なしで楽しめ、ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されています。

動画配信サービス「 U-NEXT 」は、株式会社 U-NEXT （本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営するサービスです。同社は、ベテラン演歌歌手の 水谷千重子 が出演する「 水谷千重子 の 宴ジョインコンサート2026 」 東京ガーデンシアター 公演の模様を、12月20日（日）に 独占ライブ配信 すると発表しました。

本公演は、月額会員であれば追加料金なしで視聴できます。歌あり笑いありの華やかなステージを、自宅で手軽に楽しめる点が特徴です。

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水谷千重子の全国コンサートツアーの概要

水谷千重子は、2026年7月から全国6都市をめぐるコンサートツアー『水谷千重子の宴ジョインコンサート2026』を開催しています。ツアーの名称にある「宴」が示すとおり、各公演ではステージを盛り上げる豪華なジョインゲストを迎えています。

ツアーは各地で、ゲストとの共演を交えた華やかな構成で進められてきました。水谷千重子が長年にわたり親しまれてきた演歌を届ける場として、ファンにとって注目の公演となっています。

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東京ガーデンシアターでの公演は、8月27日に開催されました。ツアーの中でも特に多くの注目を集めた公演の一つです。

近藤真彦と千重子ファミリーが集結した東京公演

8月27日の東京ガーデンシアター公演には、ジョインゲストとして近藤真彦が出演しました。さらに、水谷千重子とゆかりの深い「千重子ファミリー」が一堂に集結しています。

舞台では、ゲストとファミリーがそれぞれの持ち味を生かしたパフォーマンスを披露しました。出演者が共演する場面が多く、会場全体が華やかな雰囲気に包まれました。

公演の最後には、出演者全員で「ギンギラギンにさりげなく」を披露しました。客席も一体となって歌い、大合唱が会場に響き渡りました。

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U-NEXTで楽しめる配信内容と視聴方法

この度U-NEXTは、東京ガーデンシアター公演の模様を12月20日（日）に独占ライブ配信することを決定しました。配信は、U-NEXTならではの高音質・高画質の映像で届けられる予定です。

ライブ配信は、月額会員であれば追加料金なしで楽しめます。ステージの臨場感を自宅で味わいたい視聴者にとって、手軽な選択肢となるでしょう。

あわせて、ライブ配信の終了後には見逃し配信も実施される予定です。当日の放送を見逃した場合でも、後から公演の模様を視聴できる見込みです。

水谷千重子の宴ジョインコンサート2026は、全国各地で続いてきたツアーの流れを受けた公演です。東京ガーデンシアター公演の映像を通じて、ツアーの華やかな雰囲気を幅広い視聴者が体験できる機会となります。