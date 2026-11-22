水球選手の植草歩さんが24年9月の現役引退後に結婚を発表し、ウェディングフォトと共にパートナーへの感謝と、仕事と家庭を両立しながら笑顔の家庭を築きたいという抱負を明かした。相手方もインスタグラムで結婚を報告している。

植草さんは「このたび、私事ではございますが、結婚いたしました」と報告。 クリスチャン・ラウイと撮影した ウェディングフォト を公開し「ありのままの自分を受け入れ、どんな時も味方でいてくれる人」と深い信頼を寄せていることを明かした。

また「一緒にいると自然と笑顔になれて、何気ない日常さえも幸に感じられる。 そんな存在に出会えたことに心から感謝しています」とつづり、結婚への喜びと感謝の思いを表現した。 今後については「これからは二人で支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたい」と抱負を語るとともに、「仕事も家庭も大切に、一歩一歩歩んでいきます」と決意を表明。

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「今まで支えてくださった皆さまへの感謝を忘れずに。 温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンや関係者へメッセージを送り、「今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。 お相手のクリスチャン・ラウイも自身のインスタグラムで結婚を報告。 植草さんとの２ショットを添えて「残りの人生を共に過ごしたい相手を見つけた。

私を幸せにしてくれ、支えてくれ、理解してくれ、そして人生をさらに美しくしてくれる人です」とつづり、「運命の人を見つけました。 居場所を見つけました。 永遠を見つけました。 結婚しました！

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」と報告した。 このたび、私事ではございますが、結婚いたしました。 彼はありのままの自分を受け入れ、どんな時も味方でいてくれる人に出会うことができました。 一緒にいると自然と笑顔になれて、何気ない日常さえも幸せに感じられる。

そんな存在に出会えたことに心から感謝しています。 これからは二人で支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。 そして、これからも自分らしく挑戦することを忘れず、仕事も家庭も大切に、一歩一歩歩んでいきます。 ◆植草 歩（うえくさ・あゆみ）１９９２年７月２５日、千葉・八街市生まれ。３４歳。

実住小３年から競技を始め、柏日体（現・日体大柏）高を経て帝京大へ。 世界選手権は２０１２、１４年銅、１６年金、１８年銀。 アジア大会は１４年銅、１８年金。１７～１９年のプレミアリーグ年間女王。 全日本選手権は１５年から４連覇。 得意技は中段突き。24年9月に現役引退。 身長１６８センチ。 家族は両親と姉。