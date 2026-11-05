水沢林太郎が『うるわしの宵の月』大路拓人役を語る 等身大の役作りと道枝駿佑との絆

映画『うるわしの宵の月』で大路拓人を演じる水沢林太郎は、芸能人意識を持たずサラリーマン如く向き合う。道枝駿佑との共演や、純粋な恋心をどう表現したか明かす。

俳優の 水沢林太郎 が、現在公開中の映画『 うるわしの宵の月 』（10月23日公開）に出演している。同作は やまもり三香 の同名漫画を実写化した作品であり、水沢は「第3の王子」と呼ばれる 大路拓人 役を演じている。本作の製作記者会見やインタビューを通じて、水沢は仕事に対する独特の視点や、共演者との関係性について語っている。

水沢はモデルとして端正なルックスで注目を集める一方で、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や地上波連続ドラマ初主演作『おいしい離婚届けます』など、俳優としても着実にキャリアを積んできた。今秋には『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）や『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』（テレビ東京系）にも出演しており、活躍の場を広げている。彼が自分の仕事を非常に日常的な営みとして捉えている点こそが、周囲に新鮮な響きを与えている。

Also read 奥田碩さんを偲ぶ「感謝の会」麻生太郎元首相やトヨタOBらが献花［新聞ウォッチ］

大路拓人役の役作りと道枝駿佑との関係性

本作において水沢が演じる大路拓人は、主人公の滝口宵（安斉星来）に思いを寄せ、市村琥珀（道枝駿佑）の恋のライバルとなるキャラクターだ。水沢によれば、名前が「大路」ということから周囲に「王子」と呼ばれているものの、本人はそれを意識しておらず、女性との接触経験も少ない純粋な少年像として理解していた。原作の全貌を描ききれない部分もある中で、一途な恋心が重たく見えすぎないように演出と相談し、変なそわそわ感を出さずどっしり構える演技を心がけた。これが役作りにおける一つの武器になったという。

水沢は恋愛作品の経験が乏しかったため、「王子キャラ」への戸惑いもあったと明かす。学生特有のキラキラした雰囲気は意図して出せるものではなく、周囲の高校生たちが楽しそうにしている様子から「幸せそう」「キラキラしている」と表現できるのだろうと推察した。スクリーン越しにそのような印象を与えられるかどうか不安もあったが、拓人らしいまっすぐさを大切にしながら、琥珀とは異なるかっこよさを動きや表情、仕草でどう表現するかを探り続けた。

Advertisement

道枝駿佑とは3度目の共演となるが、互いに話したい時に気軽に連絡できる信頼関係にあるという。誕生日の祝いや、雑誌の表紙、出演番組を見て連絡を取り合うほか、道枝が「ドラマを見ているよ」と伝えてくれることも多い。大人になってからの同い年の友人を作る難しさを踏まえ、非常にありがたい存在だと評している。共演していない間も連絡をとる時間が長いため、お互いの思考や意向をなんとなく理解しており、演技の方向性について二人で相談することもあったという。

芸能人意識よりもサラリーマン感覚での仕事観

水沢は「自分が芸能人だという感覚があまりなくて、自分は普通のサラリーマンだと思っている」と語っている。朝起きて仕事に行き、働き、帰宅するという生活リズムそのものは変化なく、仕事内容が異なっても毎日仕事に向き合っているという意味では同じだと捉えている。経験を重ねることで自分のできることとできないことが明確になり、できないことを可能にするには時間がかかることも理解した。これまで培ってきたものをどう生かすかを考え、現場で今までやったことのない芝居を試したり、監督と一緒に足し算と引き算をしたりするプロセスも重要視している。

周囲からどう見られているかを知った上で努力することも多いが、そればかりを意識すると限界がきてしまう。そのため、いつまでも等身大の状態でいたいと考え、明確な「はい」と「いいえ」で答えられる人間でありたいと願っている。提案された仕事に対して曖昧にせず、自分で決めて行動したいという考えのもと、まずは思いついたことを試し、分からないことは一緒に突き詰めてくれる人たちと取り組んでいきたいと述べた。俳優を続ける上で、得意なことだけに留まらず、不得意な分野にも挑戦できる自分であり続けることが目標だ。

映画の魅力と今後の俳優としての展望

水沢は本作について、キラキラした王道の恋愛映画を楽しんでほしいと述べている。旅行や花火、好きという気持ちを伝えたりすれ違ったりする青春の恋模様が、「火の玉ストレート」のようにまっすぐ描かれている。観客がキュンキュンと心を動かされ、学生時代にこのような経験があったなと振り返れる瞬間も多いだろう。共演していない間も連絡を頻繁に取り合うことで、バチバチする場面でもスムーズにやり取りができ、役作りの方向性が定まる手助けとなった。水沢はこれからも等身大を保ちつつ、多様な演技に挑戦していく姿勢を堅持していくつもりだ。